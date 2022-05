Nacional visita a Junior en cuadrangulares: a iniciar con pie derecho

Atlético Nacional visita este sábado, desde las 7:30 de la noche a Junior, por la primera fecha del cuadrangular A en la Liga I-2022. A pesar de los flojos resultados en las últimas cinco fechas, para los verdolagas comienza un nuevo torneo y si quieren ser finalistas, deberán arrancar con victoria en una plaza complicada como el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Con 18 convocados, el plantel comandado por Hernán Darío Herrera viajó a la capital del Atlántico en busca de los primeros tres puntos. En cuanto a las ausencias, Tomás Ángel se encuentra con la Selección Colombia sub 20, que disputará el Torneo Maurice Revello en Francia. Por su parte, Baldomero Perlaza, Hayen Palacios, Ruyery Blanco y Nelson Palacio no fueron citados por decisión técnica.



Felipe Aguilar es el único jugador del plantel que continúa en el departamento médico, según información del club, se espera que, para el partido contra Millonarios del 31 de mayo, el zaguero antioqueño pueda estar disponible. Aguilar sufrió una lesión en su tobillo derecho y avanza en el proceso de readaptación.



Sobre las novedades, Sebastián Gómez, Alexander Mejía, Jarlan Barrera pagaron la fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, también reaparecerán Dorlan Pabón, Andrés Andrade y Giovanni Moreno, este último de jugar estaría disputando su partido número 100 con la camiseta verdolaga.



Analizando este encuentro, Moreno expresó que "esto ha sido una competencia larga y ahora se viene los cuadrangulares a lo que estamos apuntando, para hacer un gran trabajo. Hemos tenido partidos entre Copa y Liga, varios han sumado minutos y todos llegamos bien para afrontar estas finales, cada partido es diferente y dependiendo de lo que plantee cada rival, esperamos como llega cada momento y asumirlo de la mejor manera. Enfrentar a estos equipos tiene un plus y hay que estar concentrado al máximo".



Además, el ex Envigado, Racing Club y Shanghái Shenhua indicó que "el apoyo es importante para todos, especialmente cuando la gente está en la cancha. Es entendible la exigencia de la gente, queremos hacer una gran fase de finales, que nos apoyen y lo que viene es lo que cuenta".



Por su parte, el técnico Hernán Darío Herrera promete “no esconderse” y por eso dispuso una nómina ofensiva para proponer en suelo ‘tiburón’. "Hay que jugar los partidos de la mejor manera, el calendario lo tomamos paso a paso, buscaremos un muy buen resultado en Barranquilla. Hemos trabajado para ser más contundentes, ojalá podamos hacer los goles que nos faltaron antes. Ese es nuestro énfasis para enfrentar a Junior".



El estratega antioqueño remarcó que "tenemos la obligación de conseguir el título, tenemos un grupo comprometido, estamos unidos, buscando ese objetivo. Esperamos competir de la mejor manera. En el transcurso del torneo hice varias estructuras, todo depende del rival. Lo que sí es que no me le voy a esconder al Junior, voy a hacer una propuesta de juego acorde a lo que es Nacional".



Datos entre Junior y Atlético Nacional



Por Liga colombiana, Junior y Atlético Nacional se enfrentaron en 248 ocasiones, con 77 triunfos tiburones, frente a 94 verdolagas y 77 empates. En cuanto a goles anotados, el conjunto barranquillero festejó en 273 oportunidades frente a 295 de los antioqueños.



Nacional acumula seis partidos sin perder de manera consecutiva contra Junior, con tres empates y tres victorias, sumando 11 goles a favor y seis en contra.



El último triunfo de Junior sobre Nacional fue en la Liga II-2019, el 20 de noviembre. El marcador fue 2-0 con doblete de Teófilo Gutiérrez. Mientras que la última victoria de Nacional sobre Junior fue el 26 de enero de 2022, por la segunda fecha de la Liga I-2022 por 3-1 con goles de Daniel Mantilla, Dorlan Pabón y Didier Moreno en contra. Por los barranquilleros descontó Fernando Uribe.



El máximo artillero de este duelo entre tiburones y verdolagas, es Víctor Hugo Aristizábal, con 15 goles, seguido de Iván René Valenciano que tiene 12 anotaciones.



Desde que se disputan los torneos semestrales en 2002, se enfrentaron en 62 juegos, en los que Nacional triunfó en 25 ocasiones, Junior en 18 y empataron 19 veces. Los antioqueños conquistaron la red 86 veces y su rival lo hizo en 57 ocasiones.



Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Andrés Andrade; Dorlan Pabón, Daniel Mantilla, Jarlan Barrera; Giovanni Moreno.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Árbitro: Jhon Alexander Ospina (Quindío)

VAR: Jhon Perdomo (Huila)

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED- Medellín

En Twitter: @juanchoserran8