Nacional festeja día del hincha: recibe a Bucaramanga en el Atanasio

Atlético Nacional recibe este sábado, desde las 8:05 de la noche, por la fecha 18 en la Liga II-2021. El conjunto verdolaga buscará su victoria número 13 para seguir estirando su ventaja en la tabla y afianzarse en la reclasificación. Al frente está el conjunto santandereano que buscará aguar la fiesta del día del hincha y seguir peleando por un lugar entre los ocho.



Más allá de la fiesta y el ambiente que se pueda dar en el marco del día del hincha verdolaga, Atlético Nacional se centra en poder enfrentar a Bucaramanga y conseguir un triunfo más que le permita seguir en la lucha por la reclasificación y asegurar el primer lugar de la fase todos contra todos. "Nosotros no perdemos el foco que el partido más importante es el siguiente, tenemos en cuenta varias situaciones de juego y cada partido que termina nos dejan reflexiones para tomar decisiones. En ocasiones necesitamos jugadores con ritmo y jugadores que vamos refrescando", destacó el técnico Alejandro Restrepo.



En cuanto a las novedades del equipo para este encuentro, se destacan los regresos de Aldair Quintana y Jonatan Álvez, ausentes por enfermedad y una lesión de rodilla respectivamente. Geisson Perea sufrió un problema muscular y estará por fuera de las canchas por las próximas dos semanas. Antes de partir a Brasil para unirse a la Selección Colombia, es posible que sumen minutos Yerson Candelo y Sebastián Gómez quien no había estado en el juego anterior pagando una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.



Mientras que cuatro jugadores están en peligro de perderse el clásico por poder llegar a la quinta amarilla: Aldair Quintana, Danovis Banguero, Jefferson Duque y Jarlan Barrera. Tomás Ángel sigue entrenando con la Selección Colombia sub 19 y no está disponible para este compromiso. "Tomamos decisiones que beneficien el colectivo por encima de lo individual. Teniendo en cuenta que cada caso lo tomamos de una manera particular", añadió el estratega antioqueño.



Sobre la convocatoria de Gómez y Candelo, el técnico Restrepo comentó que "para nosotros es de mucho orgullo tener jugadores convocados a la Selección Colombia, esta vez les tocó a Yerson (Candelo) y Sebastián (Gómez). Otros compañeros ya estuvieron y es la muestra del buen proyecto colectivo que estamos realizando".



En cuanto al análisis del rival, Restrepo reseñó que "Bucaramanga es un equipo con muy buenos jugadores, con una idea de juego establecida, cuenta con un cuerpo técnico experimentado. Nosotros debemos dar una buena expresión, jugar bien y ganar el partido".



Al timonel le hace mucha ilusión dirigir en el día del hincha, algo que pudo disfrutar como seguidor y que ahora es protagonista de este evento institucional. "Me pone feliz compartir con los hinchas, es algo lindo que la institución tenga una fecha como esta. Queremos darles una alegría a nuestros hinchas en esta fecha tan especial".



Datos entre Atlético Nacional y Bucaramanga



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Bucaramanga se enfrentaron en 189 ocasiones, con 84 triunfos para los verdolagas, 64 para los santandereanos y 41 empates. En goles anotados, Nacional hizo 290 frente a 226 de los leopardos. Por el día del hincha verdolaga, Nacional disputó hasta el momento 14 partidos, de los cuales ganó seis, empató cinco y perdió tres. Anotó 12 goles y recibió ocho.



Desde 2009, Nacional invita a un ídolo del club para ser homenajeado en el día del hincha verdolaga, el primero fue René Higuita, luego pasaron hombres como Víctor Aristizábal, Gastón Pezzuti, Reinaldo Rueda, Hernán Darío Herrera, el equipo campeón de la Copa Libertadores 1989,



Hugo Morales, entre otros. Este año, los anfitriones de esta fiesta serán Alexis Henríquez, Macnelly Torres y Alejandro Guerra.



En el día del hincha de 2014, el homenajeado fue Gastón Pezzuti y asistieron 42.439 espectadores. Siendo hasta el momento, la edición con más público en el Atanasio. La asistencia más baja fue en la edición de 2017, donde el festejado fue Hernán Darío Herrera y acudieron 15.006 espectadores.



Bucaramanga será el rival número 11 que Atlético Nacional enfrente en el marco del día del hincha verdolaga. Los equipos que más enfrentó fueron a La Equidad y los dos de Boyacá: Chicó y Patriotas, en dos ocasiones cada uno.



El equipo auriverde se une a la lista de rivales como Deportivo Pasto, Deportes Quindío, Deportivo Pereira, Real Cartagena, Cortuluá, Jaguares de Córdoba, Atlético Huila, Junior y los mencionados La Equidad, Chicó y Patriotas.



Después de siete victorias consecutivas como local ante Atlético Bucaramanga entre 2004 y 2017, Atlético Nacional no ha ganado en los últimos dos en casa ante ellos en la categoría (un empate y una derrota).



Atlético Nacional ha cosechado 40 puntos tras 17 encuentros de la Liga II-2021 (12 victorias, cuatro empates y una derrota), su mejor rendimiento a estas alturas del torneo desde la Liga I-2017 (45 puntos –14 victorias y tres empates).



Atlético Bucaramanga acumula cinco encuentros sin ganar como visitante en el torneo (dos empates, tres derrotas), después de haber ganado en sus primeras tres visitas en la Liga II-2021.



Atlético Nacional completa el 85,7 por ciento de los pases que intenta, siendo el equipo más preciso en la actual Liga II-2021 (79,1 por ciento es el promedio de la competencia).



Sherman Cárdenas lidera a Atlético Bucaramanga en asistencias (cuatro), pases intentados (748) y toques de balón (998) en la Liga II-2021.



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Bryan Rovira Jarlan Barrera; Dorlan Pabón, Andrés Andrade, Jefferson Duque.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó)

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8