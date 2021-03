Lo que todo hincha desea: revivirán importantes partidos de Nacional

Este lunes con el partido, Atlético Nacional vs Santa Fe, válido por la vuelta de la final en la Liga 2005, se inició la semana verdolaga en Win Sports. Se trata de una programación que cualquier hincha desearía ver y que tiene como gran protagonista al verde de Antioquia.



A continuación les contaremos qué podrá ver y en qué horario, para que desde ya se programe y no se pierda de estos encuentros de la historia reciente de Nacional. Además, también presentarán a través de Win Sports, en su señal normal y online, presentarán las campañas de 1999 y 2011-I.

Martes 2 de marzo



Final Liga 2014-I

1.00 pm | Nacional vs Junior (vuelta)

*Los verdes vencieron a Junior (2-1); los goles fueron de Alexis Henríquez (2' PT) y Valoy (45'+3), en Nacional. Édinson Toloza (16' PT), en Junior. Todo se definió en los penaltis (4-2) y Nacional conquistó el tricampeonato. Franco Armani fue clave atajando dos cobros.



3:00 pm | Campaña de Nacional campeón 1999



Miércoles 3 de marzo

Semifinal Liga 2015-II

1:00 pm | Nacional vs DIM (vuelta)

*Con goles de Yimmy Chará y Jefferson Duque, superaron al Medellín que venía con la ventaja 1-0 y se convirtieron en el primer finalista.



3:00 pm | Colombiano de corazón: Gastón Pezzuti



Jueves 4 de marzo

Final Liga 2017 -I

1:00 pm | Nacional vs Cali (vuelta)

*El partido en el Atanasio Girardot fue todo un banquete de goles. Los antioqueños ganaron 5-1, remontando la serie al Cali que venía de ganar 2-0.



3:00 pm | Campaña Nacional campeón 2011-I



Viernes 5 de marzo



Fecha 4 Liga 2014-II

1:00 pm | Nacional vs Millonarios

*El equipo azul pagó los platos rotos de la sequía de victoria verdolaga. Cayeron goleados 5-0 con tantos de Francisco Nájera (13' ST), Sherman Cárdenas (21' ST), Daniel Bocanegra (27' ST), y Luis Carlos Ruiz (41' ST) y Edwin Cardona (45' ST).

