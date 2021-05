Nacional retoma el interés en la Liga, buscará remontarle a La Equidad

Luego del empate en Copa Libertadores frente a Nacional en Montevideo, Atlético Nacional se prepara para el partido de vuelta por los cuartos de final en la Liga I-2021. Los dirigidos por Alexandre Guimarães entrenaron este viernes en la sede deportiva de Guarne y tendrán una práctica más este sábado, para definir el equipo que buscará remontar la serie en la que van abajo por 1-0.



“Nosotros sabemos muy bien que este es un partido que define mucho, vamos a ver como siguen recuperándose los jugadores y lo que tenemos que hacer para evitar que nos marquen, ser fuertes en defensa y atacar. Vamos a llevar el peso del partido sin despistarnos, tengo un plan en mente, proponerlo y esperar que el domingo todos estemos claros para medirnos en una serie durísima”, expresó Guimarães en rueda de prensa



Los verdes de Antioquia siguiendo con el protocolo de bioseguridad, sometió a las pruebas PCR al plantel tras su regreso de territorio uruguayo y continuaron con el plan de trabajo, dividiendo el grupo en trabajos de recuperación e intensidad.



Aprovechando el cumpleaños del club, este viernes 30 de abril, el brasileño indicó que “para mí, es un honor estar al frente de este club tan inmenso como Nacional que está cumpliendo 74 años. Repasando la historia, viendo todos los entrenadores que pasaron por acá, no me queda sino aplaudir esta trayectoria y estamos dando todo lo posible para conseguir las alegrías que piden los hinchas, hemos sentido un gran apoyo de la hinchada de Atlético Nacional”.



Sobre la salida del presidente Juan David Pérez a mediados de mayo, Guimarães remarcó que “buscaremos dar lo máximo para que el presidente Juan David Pérez se vaya feliz. Es una persona que siempre nos ha respaldado y esperemos poder estar junto con él a finales de mayo, celebrando algo con él”.



Finalmente, habló sobre el esquema de vacunación que realizará Conmebol con los biológicos de Sinovac que llegaron desde China hasta Uruguay para los jugadores de las diferentes selecciones suramericanas y equipos participantes en los torneos continentales. “No tenemos ninguna pista de cuando llegarán las vacunas, lo que hemos sabido en cuanto a la disponibilidad de Conmebol para estas vacunas y mientras llegan, estamos con las mismas disposiciones de acuerdo al protocolo. Hasta que estemos vacunados no nos podemos descuidar”.



Por su parte, el arquero Aldair Quintana también se refirió sobre estas vacunas que “para nosotros es muy bueno tener ese privilegio de disfrutar las vacunas, ojalá que más personas puedan acceder a ellas, para ir saliendo de esta pandemia que nos ha afectado a todos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8