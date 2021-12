¡No dejó títere con cabeza! ExNacional, letal con Restrepo y jugadores

Un día después de la penosa eliminación de Atlético Nacional, tras la derrota 1-2 contra Deportivo Cali, ante su gente en Medellín, las críticas no se han hecho esperar.

La nómina más amplia y costosa del país tendría que haber dado otro resultado en las instancias definitivas de la Liga Betplay y eso es difícil de ocultar, aún para los más optimistas sobre el proceso que recién comenzó el técnico Alejandro Restrepo.



Los inconformes son más y hablan fuerte y aquellos que conocen al detalle lo que pasa en el club empiezan a alzar su voz de protesta y a señalar a quienes consideran culpables de este fracaso.



Entre ellos, León Darío Muñoz, ganador de cinco títulos con el equipo 'verdolaga' (dos en Liga, 2 en Copa Merconorte y una en Copa Interamericana), no se fue por las ramas y criticó de frente a los protagonistas.



"Alejandro Restrepo no tiene capacidad de decisión en Nacional, Alejandro no tiene experiencia ni bagaje para dirigir al equipo, ahí tienen por elegir mal”, dijo en el programa 'El Alargue' de Caracol.



El entrenador novato es una apuesta del club después de pasar por rutilantes nombres que tampoco cumplieron las expectativas en el pasado, pero según Muñoz ese no es el camino y habría que pensar en privilegiar la experiencia y el palmarés, como había sido la costumbre.



Pero no solo Restrepo, según el exdelantero, es responsable: "En Nacional hay jugadores que no pudieron con la camiseta, han tenido oportunidades y no lograron darle al equipo lo que el equipo sí les han dado a ellos", añadió, en alusión a la culpa que les cabe a los que van a la cancha.



Es pronto para que Atlético Nacional, de manera oficial, hable de las decisiones que se tomarán tras este inesperado desenlace del equipo que comandó el torneo durante todo el semestre. Pero la inconformidad se hace sentir y, guste o no, tendrá un peso en lo que pase en el futuro.