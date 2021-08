Nacional contará con público para el partido contra Águilas Doradas

Aunque la Dimayor había sancionado al Atlético Nacional con tres fechas sin público como local luego de los hechos lamentables sucedidos contra Independiente Santa Fe en Bogotá y tras pagar una fecha en el partido por la sexta fecha de la Liga frente a Deportes Quindío, el conjunto antioqueño volverá a contar con público para el partido por la séptima fecha frente a Águilas Doradas, así lo informó el equipo mediante un comunicado publicado en su página web este viernes.



“Atlético Nacional tendrá a su hinchada para el juego del próximo lunes ante Águilas Doradas. Las tribunas habilitadas serán occidental, oriental y norte”, indicó el club.



Sin embargo, la tribuna sur estará cerrada, pagando una de las dos fechas de sanción que la Dimayor resolvió a raíz de los cánticos y las leyendas publicadas en la tribuna popular en el partido contra Deportivo Cali de la cuarta fecha del campeonato.



En su comunicado, el equipo informó además que por la compra de la boleta para el juego de Liga masculina, podrán ingresar al juego del próximo domingo contra Atlético Bucaramanga, por la décima fecha del grupo B en la Liga femenina.



“Quien compre la boleta para el partido por la fecha 7 de la Liga BetPlay que se disputará contra Águilas Doradas el lunes 30 de agosto a las 6:00 p.m., podrá acompañar al equipo femenino en el partido definitivo por la clasificación a la semifinal frente a Atlético Bucaramanga el domingo 29 de agosto a las 11:00 a.m. Cómo no acompañar el líder del fútbol colombiano y las mujeres que se juegan el partido más importante hasta ahora del campeonato”, explicó el conjunto verdolaga.



Sobre la capacidad, que en el juego de Copa Colombia contra Patriotas fue de 22.000 se redujo a 17.500 espectadores, teniendo en cuenta la tribuna cerrada. Además, las boletas se venderán para abonados y no abonados a través de Siempre Verdolaga. Cada persona podrá comprar hasta 4 boletas.



Los precios de la boletería son: Platea: 110.000, Occidental alta: 80.000, Occidental baja: 69.000, Oriental alta: 50.000, Oriental baja: 45.000, Norte: 30.000.



Comunicado oficial: Regresa el público al Atanasio Girardot por los partidos de Liga. — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 28, 2021

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8