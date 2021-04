Nacional vs Equidad: el líder a mostrar todo su poderío en ataque

El sorteo se realizó, Nacional ante Equidad en un duelo apasionante. Grandes cualidades de parte y parte, su potencial goleador se destaca, grandes figuras en esa zona. Aquí les traemos el análisis, desmenuzado, de cada uno de estos equipos.





Atlético Nacional terminó líder en la fase de todos contra todos en la Liga I-2021. Los verdolagas sumaron 34 puntos, producto de 10 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Anotó 37 goles, recibió 15 y bajo el mando de Alexandre Guimarães, el conjunto antioqueño recuperó la confianza para ser uno de los candidatos a conseguir el título.



Sin embargo, la doble competencia en la Copa Libertadores, podría condicionarlo a la hora de elegir por cuál torneo pelear. A continuación, las fortalezas, debilidades del equipo que más títulos ha conquistado en Colombia.



Fortalezas

-Gran local: Nacional basó su gran campaña en el campeonato jugando en el Atanasio, de 10 partidos que disputó (incluyendo el clásico contra Medellín), ganó ocho y empató dos. Marcó 30 goles y recibió seis, ganando 26 de los 34 puntos que le permitieron clasificar como líder. Con los arreglos por la realización de la Copa América a disputarse en nuestro país, el equipo no podrá jugar partidos nocturnos, con lo cual, esperan poder disputar en Liga sus juegos.



-Fuerza en ataque: Además de su goleador Jefferson Duque, quien acumula 11 anotaciones, siendo el máximo artillero del campeonato, jugadores como Jarlan Barrera, Andrés Andrade, Alex Castro, Baldomero Perlaza, entre otros, llegan con solvencia al área y convierten. Es un equipo que puede llegar al arco contrario tanto por elaboración, como por transiciones rápidas.



-Recambio: Teniendo en cuenta que a la par de la fase final de la Liga deberá estar disputando la fase de grupos en la Copa Libertadores, Atlético Nacional cuenta con un plantel amplio, quienes han venido teniendo últimamente un nivel similar. Algo que demostró contra Libertad de Paraguay en la vuelta de la tercera fase previa y frente a Patriotas, quienes, con varios cambios en la nómina, el equipo logró anotar 11 goles en dos encuentros.



-Técnico veterano: Alexandre Guimarães ya supo ser campeón en Colombia y con un equipo grande, con lo que ya conoce cómo afrontar estas instancias del torneo. el brasileño poco a poco está mostrando su impronta en los verdes y aunque a veces el equipo ‘sufre’ los partidos, finalmente está obteniendo los resultados.



Debilidades

-Rendimiento contra posibles rivales: De los siete rivales en la Liga, Nacional venció a Junior, Millonarios, Santa Fe. Mientras que empató con América de Cali y cayó con Tolima, La Equidad y Deportivo Cali. Un dato no menor.



-No es un buen visitante: Apenas pudo conseguir ocho puntos jugando fuera del Atanasio, sumado a que tres de las cuatro derrotas fueron con equipos clasificados entre los ocho, las recibió fuera de casa. Es un punto a tener en cuenta, entendiendo que, en estas fases finales, arrancaría jugando en esa condición.



-Le cuesta contra equipos que juegan en transiciones: Al tener la obligación de salir a proponer tanto de local como de visitante, muchos equipos le dan la pelota, lo esperan y aprovechan los espacios que deja en defensa para atacarlo. En los juegos donde se fue derrotado, la fórmula fue la misma.



-Pelota quieta: La pelota detenida ha sido un dolor de cabeza para Nacional no solo este semestre, sino en los últimos años. A favor le cuesta sacar ventaja y en contra es un cheque al portador del rival para imponer su juego.



Jefferson Duque, la ‘fiera’ y el líder de los verdolagas



-Sobreviviente de esa camada multicampeona, Jefferson Duque fue elegido para comandar este equipo y no le ha costado. Aunque tuvo una sequía goleadora en algunas jornadas, con 11 goles este semestre, la ‘fiera’ se muestra en un gran momento deportivo, sumada a la experiencia para afrontar esta etapa del campeonato, en donde se divierte y le encanta lucirse, no por nada es uno de los jugadores que más goles ha anotado con Nacional en instancias definitivas.



En 154 partidos disputados, Duque acumula 70 goles, siendo ya el noveno goleador en la historia verde. Son 53 partidos en donde anotó el antioqueño, cuyo balance es de 44 victorias, siete empates y dos derrotas, ambas en Copa Suramericana (3-2 contra Sao Paulo de Brasil y 3-1 contra River Plate de Uruguay). En el Atanasio, Nacional nunca perdió cuando el ‘9’ marcó. Van 29 triunfos y cuatro empates.



“Paso a paso vamos consiguiendo cosas importantes, ganamos el último partido para cerrar en la parte alta de la tabla. Estamos consiguiendo la tranquilidad en nuestro juego y ahora debemos afrontar estos dos torneos”, remarcó Jefferson Duque tras marcar cuatro goles en la goleada de Nacional 7-1 sobre Patriotas Boyacá.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8



Equidad, un equipo que debe estar alerta en defensa y con las tarjetas.

Tras caer ante Santa Fe, el conjunto bogotano terminó con 30 unidades y en la sexta casilla. Aquí les traemos esos puntos fuertes, pero también lo que puede aprovechar el cuadro Atlético Nacional.



Fortalezas



-El manejo que le da a la posesión de la pelota, comenzando por la seguridad, para seguir con la dinámica, le han hecho ser fuertes en su campo. La seguridad se las da que tienen un 81% de efectividad de pases en su propio campo.



-Su zona de volantes es rica en condiciones y opciones, tanto para construir, como destruir. Stalin Motta, Pablo Lima, Juan Mahecha, Juan Carlos Colina, Kevin Salazar y Larry Angulo dan ese elemento, que permite el equilibrio.



-Los equipos de Alexis se han caracterizado por primar en lo defensivo, pero la evolución del mismo estratega le ha permitido soltar más sus esquemas, variándolos, pero manteniendo una línea de cuatro defensores, con Walmer Pacheco y Andrés Correa como los ideales para buscar un conjunto homogéneo, cuando hay posibilidad de salir, uno de los dos suele hacerlo.



-Las jugadas en pelota quieta y dentro del área parece ser una especialidad de la casa, Equidad es el equipo que más ha marcado goles desde el manchón del penal. Siendo Diego Erazo goleador del equipo, además de aportar cuatro dianas desde los doce pasos.

Como valor agregado, el elenco bogotano siempre estuvo entre los clasificados, no faltó en ninguna jornada.



Debilidades



-La misma zona de volantes antes mencionada se caracteriza por el juego físico, además de su zona defensiva. Pero en el registro disciplinario se encuentra que ha recibido 44 cartulinas amarillas, siendo el segundo conjunto en este ítem. Y es que las tarjetas van muy ligadas con las faltas realizadas, han cometido un total de 263 infracciones, lo que justifica el total de las acciones disciplinarias de los jueces ante los aseguradores.



-La precisión de pases en campo propio es tarea aprobada, pero en campo rival está pendiente. El 65% es la precisión de estos en terreno de los adversarios, además que acuden al juego directo, donde han realizado 4300 pases buenos, muy por debajo de equipos como los cabeza de serie, que rondan entre los 8 y 7 mil pases.



-Cristian Bonilla ha sido fundamental, ha sacado en seis oportunidades la valla invicta, pero entre él y Sergio Román han recibido 18 tantos en contra, siendo junto a Millonarios los que más goles les marcan.



La figura, el ataque será fundamental para Alexis.



-Tras la salida de Pablo Sabbag, que era el referente en ataque para Alexis, quedó Diego Erazo como el encargado del frente de ataque. Su temporada ha sido de admirar, en 17 juegos que ha disputado, ha marcado nueve goles, siendo el segundo goleador de la Liga, anotando seis con su pierna derecha, uno de izquierda y dos de cabeza.



La característica del atacante de 25 años es que ocho goles han sido dentro del área, convirtiéndolo como un especialista y peligro dentro de esa zona, por sus condiciones, tiene para ganar en el hombre a hombre.



-Daniel Mantilla también se ha vuelto fundamental en el esquema del verde bogotano. Ha disputado un total de 18 partidos, siendo uno de los jugadores con más duelos en el campeonato, de estos, han sido 15 como titular, para un total de 1346 minutos en el ruedo. Además de aportar tres asistencias, siendo un dato alto para el contexto de la Liga.



Sergio Raúl Cortés Camacho

Redactor Futbolred Bogotá

@Seracoca_95