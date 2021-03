Nacional, fogoso y contundente volvió a ganar en Liga: claves del 5-0

Atlético Nacional se dio un banquete futbolístico y goleó por 5-0 a Alianza Petrolera en el cierre de la décima fecha en la Liga colombiana I-2021. Los verdolagas aceleraron en momentos claves del juego y sin mucha exigencia, liquidaron a uno de los equipos con peor desempeño en el campeonato. A continuación, las claves del triunfo verde.

Contundencia: A lo largo del encuentro, Nacional realizó seis remates al arco y todos terminaron en gol. Pese a que no valieron el gol de Sebastián Gómez por un supuesto fuera de lugar, que con VAR hubiesen cambiado esa decisión. Lo importante fue que el equipo verdolaga logró finalizar con éxito las jugadas que fueron generando de medio campo hacia el ataque, en donde intervinieron la mayoría de los jugadores y se vio un equipo cohesionado, enfocado y letal.



Secuencia de pases: el 67 por ciento de la posesión de la pelota, evidenciado en el extenso marcador y en la manera con la que llegaban al arco contrario. Nacional fue un equipo eficiente en todas las líneas y cuando tuvo que subir la marcha en velocidad, lo logró sin perder esa eficacia a la hora de circular la pelota.



Sebastián Gómez y Tomás Ángel como los socios de todos: Gómez en la primera línea jugando con Bryan Rovira, una sociedad que trabaja desde divisiones menores y Tomás Ángel en su primer partido titular, fueron esos jugadores que, sin figurar mucho en el juego, limpiaron el camino y fueron solidarios para desmarcarse y taponar la salida de los rivales.



Debut goleador de Jonatan Álvez y Alex Castro: El uruguayo se apuntó su primer doblete en la Liga colombiana (con Junior apenas hizo un gol y fue en Copa Libertadores), a la fuerza, contribución en ataque y solidaridad con sus compañeros, se le abrió el arco al ex Barcelona de Guayaquil, dándole más alternativas al técnico Alexandre Guimarães para acomodar su ofensiva. Alex Castro salió como inicialista, participó en cuatro de los cinco goles y hasta se dio el gusto de estrenarse en la red, es la versión más cercana al jugador que despuntó con Deportes Tolima.



Volvió el arco en cero: Para el técnico Guimarães, la defensa es importante a la hora de armar los equipos. Continuó con su línea de tres, usando a Yerson Candelo como carrilero, dos volantes en primera línea, dos en segunda y dos atacantes. El equipo fue un bloque en las dos fases de juego y aunque Alianza Petrolera no los exigió tanto, los movimientos fueron más coordinados y poco a poco el equipo llega a la idea de juego que quiere el brasileño. Además, tras dos partidos donde recibieron cinco goles, volvió el arco en cero.



Atanasio Girardot como fortín verde: Cinco de las seis victorias que tiene Nacional en la Liga I-2021 fueron conseguidas como local. Salvo 2018, en las campañas donde los verdolagas terminan llevándose el título, una de sus mayores virtudes es que no dejan escapar puntos del coloso de la carrera 74.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8