Nacional no pudo ante un Alianza Petrolera que se aferra al liderato

Alianza Petrolera sacó un punto de oro del Atanasio Girardot y se mantuvo en el liderato del Grupo A. Resultó ser un partidazo más allá de la interrupción por las condiciones climáticas y las dificultades del terreno de juego. Luis Miguel Angulo adelantó al aurinegro y Jarlan Barrera respondió por los verdolagas.



El marcador se quedó corto y al final firmaron un 1-1, en el que tuvieron mucho que ver los arqueros Kevin Mier y José Luis Chunga, quienes fueron grandes protagonistas. Con este resultado, el equipo de Barrancabermeja llegó a 4 puntos (venía de ganarle a Águilas Doradas) y se mantuvo al frente de su cuadrangular, dejando a Nacional segundo con 2 unidades.



Alianza Petrolera llegó a defender su liderato en el grupo y no salió a guardarse nada en el Atanasio Girardot. Los de Hubert Bodhert controlaron desde los primeros minutos y rápidamente celebraron su gol. A los 5 minutos, después de una acción que se tejió en campo propio, Edwin Torres metió un centro para Luis Miguel Angulo, quien se coló entre los centrales y definió ante la salida del arquero Kevin Mier. Gran jugada y mejor definición.



Sobre los 7 minutos, Cristian Zapata salvó a Nacional de recibir el segundo; disparo de Torres que tenía pinta de gol y el central desvió al córner. La respuesta verdolaga llegó hasta los 18', después de un rechazo que se frenó a borde de área por cuenta de un charco. Dorlan Pabón apareció con un centro que el brasileño Francisco Da Costa trató de definir de media volea.



Las condiciones climáticas y el estado de la cancha en el Atanasio Girardot hicieron que el partido se detuviera sobre los 20 minutos y por poco más de una hora. El árbitro Carlos Ortega inspeccionó dos veces el estado del terreno y le dio continuidad al juego cuando la lluvia mermó y la pelota pudo rodar.



Apenas pasaron 6 minutos desde que se reanudó el partido y Jarlan Barrera anotó el 1-1. Saque de banda de Danovis Banguero que intentó desviar de cabeza Pedro Franco y terminó habilitando a Jarlan tras rebotar en Luciano Ospina. El '10', muy atento, cazó el balón en el área y batió a José Luis Chunga con un derechazo.



Los verdolagas celebraron el empate con suspenso pues el VAR, liderado por Nicolás Gallo, advirtió a Ortega por una posible falta de Jarlan sobre Franco. El juez no vio nada y ratificó el gol de Jarlan. Con la igualdad se fueron al descanso.



El segundo tiempo fue de ida y vuelta. A los 57', Pabón probó de tiro libre con un disparo que pasó muy cerca al travesaño. Alianza reaccionó y dos minutos después puso en aprietos a Mier, con un mano a mano que le ganó a Angulo. Los de Autuori estaban totalmente lanzados al ataque ante un Alianza replegado que apostaba por el contragolpe. Partidazo por donde se le viera.



Mier empezó a apuntarse como la figura del encuentro con dos atajadas a Angulo, en menos de cinco minutos. Alianza dejó de resguardarse y se animó. Sin embargo, la respuesta de Nacional no se hizo esperar. Nelson Deossa, quien ingresó en el complemento, probó los reflejos de Chunga con un zapatazo de media distancia.



El duelo de arqueros estaba para alquilar balón. Tanto Nacional como Alianza mostraron sus argumentos para llevarse los puntos.



Sobre los 79', Chunga le ahogó el grito de gol a Jefferson Duque. Una acción cantada que terminó salvando de manera magistral el guardameta, cuando parecía ya vencido. Estiró el guante derecho para ganarle el duelo. La intervención del barranquillero valió un punto. Resultadazo para la visita.