Duelo antioqueño que promete en el Atanasio: Nacional recibe a Águilas

Después de la gran campaña hecha en el torneo anterior, las Águilas Doradas quieren mostrar que no fue casualidad y que el proceso continúa, aunque no de la mano de Leonel Álvarez. Ahora, con Lucas González, quien conoce bien a la cantera verdolaga, esperan dar una que otra sorpresa.



Justamente, este domingo llega una prueba de fuego para Lucas y los suyos. Se enfrentarán a Nacional en el Atanasio Girardot, por la segunda fecha de la Liga Betplay I-2023. El verde antioqueño viene de ganar ante Once Caldas, con gol de Felipe Román, mientras que Águilas, con algo de sufrimiento, rescató un punto ante Junior.

Nacional buscará un arranque perfecto en la Liga, y de paso, extender la estadística que lo favorece ante Águilas. De 31 partidos jugados suma 17 victorias y 8 empates; ha marcado 47 goles y ha recibido 24. La última vez que ganó fue el 30 de agosto de 2021 con gol de Yeison Guzmán. El triunfo más reciente fue de Águilas, en abril de 2022, con penalti de Cristian Marrugo.



Paulo Autuori, quien asumió las riendas de Nacional en octubre, tendrá un gran reto este año, pues muchos no creen en las segundas partes y esta es la suya. Para ganarse la confianza de la afición, el brasileño tendrá que sumar de local. Un triunfo mantendrá a los verdolagas en la parte alta de la tabla.



El juvenil extremo Óscar Perea, quien se estrenó como titular ante Once Caldas, confía en que su equipo podrá contrarrestar las virtudes del rival para quedarse con otros 3 puntos en casa. "Águilas es un equipo complicado, lo he visto mucho y tiene jugadores buenos, pero nos preparamos para ese partido. Me imagino un estadio lleno porque es fundamental la hinchada para nosotros".



Fecha 2 - Liga Betplay I 2023

Nacional vs Águilas Doradas

Día: Domingo, 29 de enero

Hora: 3:10 pm

Estadio: Atanasio Girardot

TV: Win Sports +



Alineación probable: Kevin Mier; Andrés Felipe Román, Cristián Zapata, Cristian Castro, Danovis Banguero; Nelson Palacio, Jhon Solis; Yerson Candelo, Dorlan Pabón, Óscar Perea; Tomás Ángel (Jefferson Duque).