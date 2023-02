Confesión del 'Mudo' Rodríguez que no gustó ni cinco en Junior

¿Quién no recuerda el fichaje de Alberto Junior 'El Mudo' Rodríguez en Junior? Se dio en 2018, después de jugar en Sporting Cristal, Melgar y Universitario de su país. Llegó en medio de grandes expectativas pues venía de disputar tres ediciones de Copa América con su selección y estaba jugando la Eliminatoria a Rusia.



A pesar de ser anunciado entre bombos y platillos, el defensor central pasó sin pena ni gloria en Junior. Apenas jugó cinco partidos y 406 minutos en la liga colombiana. La peor cifra a lo largo de su carrera.



El ex-Junior se destapó en medio de 'La fe de Cuto’, un programa de Youtube del periódico peruano Trome. Rodríguez contó que fichó en el FPC por dinero y que nunca estuvo en sus planes llegar al Junior.

"Ellos querían que fuera a toda costa, me llamaron directamente. Yo del fútbol colombiano tenía poquita referencia, no lo tenía mapeado. No sabía que Junior era un equipo grande y que los dueños eran ¡Los Dueños! Los verdaderos", afirmó el 'Mudo'.



Y continuó: "El dueño del club es un señor que lo tiene desde el 70 (en referencia a Fuad Char), tiene mucho dinero. El hijo es el presidente (Antonio Char), otro hijo es senador (Arturo Char) y otro hijo es alcalde (Alejandro Char), ¡imagínate!”.



Sin embargo, el peruano se hizo viral en las últimas horas por cuenta de unas declaraciones que no cayeron muy bien en Junior. Nunca quiso jugar con el tiburón. "La verdad yo no quería ir, pero me insistían. Yo dije: ‘voy a pedir para que me digan que no. Cuando pedí, me dijeron: ‘listo, no hay problema’. Cuando me entero quiénes eran los dueños, me dije: ‘hubiese pedido más’. Igual fue bastante bueno (el salario)”.