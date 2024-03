Hechos desde la cantera: las mejores ventas de Atlético Nacional

Atlético Nacional en toda su historia se ha acostumbrado a ser un equipo dominante en el país y en el continente, donde ha sacado una gran cantidad de jugadores que han demostrado su valor y su talento en el terreno de juego.

Si bien el conjunto paisa no está en su mejor momento institucional y deportivamente, eso no quiere decir que no haya realizado malos negocios en su últimos años, donde varias de sus figuras salieron de Nacional hacia otros equipos del fútbol sudamericano y europeo, donde el equipo paisa recibió una buena cantidad de dinero.

Es por eso que vamos a indicar cuáles han sido las mejores ventas en los últimos 3 años de Atlético Nacional, teniendo a jugadores como Brahian Palacios, Kevin Mier, Yerson Mosquera, entre otros.

Últimas grandes ventas de Nacional (valor en euros)



1. Jhon Solís (Girona): el volante colombiano se fue con tan solo 18 años y el club catalán pagó una cantidad de 6 millones de euros por sus servicios.



2. Yerson Mosquera (Wolverhampton): el actual defensor de 22 años salió del conjunto verdolaga en 2021, cuando el club inglés pagó por sus servicios 5.2 millones de euros.



3. Juan David Cabal (Hellas Verona): rumbo a Italia se fue el lateral de 23 años, quien ya lleva varios años en el fútbol europeo. En su momento Atlético Nacional recibió 4 millones de euros.



4. Kevin Mier (Cruz Azul): posiblemente el último gran ídolo de Atlético Nacional, quien ayudó a su ex equipo a ser campeón de Liga en 2022 y de Copa en 2023. La maquina cementera pagó 3.2 millones de euros por sus servicios.



5. Brahian Palacios (Atlético Mineiro): la reciente salida de Atlético Nacional para este 2024, donde el extremo de 21 años se irá rumbo al fútbol brasileño por 3 millones de euros.



6. Nelson Palacio (Real Salt Lake): actualmente el volante de 22 años continúa en la MLS, donde el equipo de Salt Lake pagó 1.8 millones al verdolaga por el mediocampista.



7. Sebastián Gómez (Coritiba): el mayor de todos los jugadores en esta lista, ahora el volante se encuentra en el conjunto de Paraná, que pagó 820 mil euros en 2023.

Estas ventas de jugadores que pasaron por Atlético Nacional, influyeron en una ganancia de 24 millones de euros, que posiblemente el equipo lo ha utilizado invirtiendo al equipo en fichajes, sede deportiva, y fuerzas básicas.