Estadios del FPC tendrán reconocimiento facial: Ministra dio detalles

El grave acto de violencia que se registró en el estadio Murillo Toro de Ibagué, cuando un hincha ingresó a la cancha y agredió a un jugador del equipo rival, hizo que el Gobierno Nacional apurara por el sistema de reconocimiento facial, con el que buscarán frenar a los violentos en el FPC.



En charla con Noticias Caracol, la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, se refirió al lamentable hecho en Ibagué y aseguró que el reconocimiento facial será implementado. Además, abordó el tema de Liga Femenina y reveló que el presidente Gustavo Petro destinó un presupuesto de $1,2 billones para esta cartera.

Reconocimiento facial en los estadios de Colombia



“La evaluación que hemos hecho y de acuerdo a un decreto que dejó el pasado gobierno, vamos a hacer en todos los estadios el reconocimiento facial y la vigilancia de quiénes ingresan. Nos ha ido bien con este tema y la intención es brindar protección a quienes entran a ver fútbol. Estamos trabajando con el Ministerio del Interior, la Registraduría y la Fiscalia".



Cabe recordar que el FPC ha sufrido varios hechos de violencia en el último tiempo, sin embargo, lo sucedido en Tolima-Millonarios sigue causando revuelo. Aquel 12 de febrero, un hincha del Deportes Tolima ingresó a la cancha de Ibagué antes del pitazo inicial y golpeó por la espalda al jugador de Millonarios, Daniel Cataño.



Liga Femenina en Colombia



"Seguimos en conversaciones con Dimayor y FCF. Hemos logrado llegar a unos acuerdos profundos y hacerlos entender que es hora de menos machismo y más oportunidad para las mujeres. Hay que darles esas oportunidades a ellas (...) El torneo arrancó y termina en junio porque es obligatorio por el Mundial, pero apenas termine la Copa Libertadores seguimos con el torneo. El compromiso del ministerio es seguir apoyándolas".



"Si fuera por equidad de género no habría problema con una Liga Femenina. A mí me echan el cuento que no tienen plata y plata hay, lo que pasa es que el machismo es más fuerte. Hay patrocinadores y me doy cuenta de eso porque cuando planteamos lo de la Liga salieron más de tres patrocinios. Nos decían que no habían futbolistas para hacer el torneo y haciendo la caracterización llevamos 1.800 mujeres que juegan, solamente en cuatro departamentos. Sí hay mujeres para hacer un torneo".