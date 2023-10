Millonarios clasificó y vienen más retos: ¿la Copa es prioridad?

Millonarios viene de empatar 1-1 contra Boyacá Chicó por la fecha 19 de Liga BetPlay 2023-II y aunque no estaban clasificados, la victoria de Atlético Nacional a Alianza Petrolera (2-0) terminó asegurando a los dirigidos por Alberto Gamero.

Tras ese resultado del conjunto verdolaga, Millonarios quedó listo para disputar los cuadrangulares finales de Liga y sus 30 puntos lo hacen ya inalcanzable con rivales como Alianza Petrolera, que al perder quedó con 25 puntos y por mucho hará 28 en la última fecha.



Sin embargo, el calendario para Millonarios aún es complejo y pese a que ya pueden quedar más tranquilos por la clasificación, lo cierto es que primero deberán enfrentar a América de Cali el 30 de octubre en aplazado de la fecha 16 y luego, pensarán en las semifinales de Copa BetPlay contra Cúcuta Deportivo, que seguramente pasará como prioridad tras lograr el objetivo en Liga.



Para ese partido contra América, Millonarios pondrá una nómina mixta en Cali e intentará darles descanso a jugadores clave para llegar en las mejores condiciones para el duelo contra los motilones el próximo jueves 2 de noviembre.



Además del juego contra Cúcuta, a Millonarios le toca aún jugar por la fecha 20 contra La Equidad (aún no se ha definido día), pero luego afrontará el partido decisivo de Copa el 5 de noviembre en el estadio General Santander.



Esto le queda a Millonarios en el apretado calendario:



Lunes 30 de octubre: América vs Millonarios (aplazado fecha 16 de Liga)

Jueves 2 de noviembre: Millonarios vs Cúcuta (ida Copa BetPlay)

Fecha 20 de Liga: La Equidad vs Millonarios (por definir)

Domingo 5 de noviembre: Cúcuta vs Millonarios (Vuelta Copa BetPlay)