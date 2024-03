¿Millonarios tendría que elegir Liga o Libertadores? Cruces de fechas

Millonarios conoció este martes el calendario oficial del grupo E de la Copa Libertadores, que integra con Flamengo, Bolívar y Palestino.

La buena noticia de que jugará sus partidos en El Campín, más allá de los inconvenientes con conciertos y otros compromisos, ya fue una razón de alivio.



Pero no es lo único que hay que resolver: el azul viene en un innegable bajón de rendimiento que debe solucionar en las próximas dos semanas, antes del debuto contra Flamengo -nada menos- y además necesita analizar con cuidado sus calendarios, porque en más de un punto se cruzarán. ¿Obligará a elegir Libertadores o Liga? Es la pregunta incómoda que no quisieran hacerse en la casa azul pero que resultará, tarde o temprano, ineludible.

Si la prioridad, como se ha dicho siempre, es la Libertadores, el itinerario tendrá duros retos: ​El 2 de abril será el debut contra Flamengo, luego vendrán las visitas a Bolívar (11 de abril) en altura y Palestino (25) y después los duelos en casa contra los bolivianos (8 de mayo) y chilenos (14 de mayo), antes de cerrar en el maracaná contra los poderosos brasileños (28 de mayo).

¿Y qué pasará entre tanto en la Liga, en la que está obligado a ganar casi todo (solo puede perder un partido para llegar a 29 puntos) para apuntar a los cuadrangulares? El tema es así: en casa habrá que enfrentar a Deportivo Cali (22 de marzo), Santa Fe (27) y Fortaleza (30), después visitar a Pasto (6 de mayo), volver a casa para encontrarse con Junior (10 de abril), ir a medirse contra el líder Pereira (13 de mayo) y cerrar contra Boyacá Chicó en Bogotá (20 de mayo).

El gran cruce es el 11 de abril de Libertadores y el 10 de recibir al Junior. Lo bueno, es posible que los barranquilleros, también involucrados en Libertadores, decidan usar nómina mixta y le permitan esa opción también al azul. Para la visita al Pereira solo habrá tres días de descanso hasta el cruce con Flamengo en el maracaná, por lo cual también habría que contemplar varias rotaciones.

Por lo demás el equipo estará en Bogotá y ahorrará algunos viajes sobre mediados de abril, lo que ayudará en las tareas de recuperación física y permitirá, de acuerdo a cómo estén las cuentas en ambas competiciones, planear una rotación. Ahora, la duda es: ¿tiene Millonarios una nómina tan amplia como para permitirse esas licencias? El DT Albert Gamero cree que, con todos sus elementos sanos, sí hay opción. Pero por lo que ha pasado en el año, con una plaga de lesiones, eso no es tan seguro. Puede pasar que, aunque no lo digan los jugadores o el estratega, haya que renunciar a la Liga para concentrarse en la Libertadores.