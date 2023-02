Millonarios presentó la convocatoria vs Jaguares: varias bajas

Millonarios juega su segundo partido en la Liga BetPlay 2023-I y el primero en condición de local con un ambiente muy futbolero en el Nemesio Camacho El Campín que se vestirá completamente de azul en un sábado que las mujeres abren la fecha en Bogotá enfrentando al Deportivo Pasto, y posteriormente, el club masculino buscará su segunda victoria en el certamen.



Tras el capítulo vivido el domingo 12 de febrero contra el Deportes Tolima en Ibagué, partido que no se pudo disputar por una agresión de un 'hincha' identificado como Alejandro Montenegro a la integridad de Daniel Cataño, Millonarios no pudo cumplir con ese cotejo por suspensión y reprogramación para el 29 de marzo. La LIga BetPlay sigue, y los embajadores recibirán a Jaguares de Córdoba con varias bajas en su nómina.

Sin duda alguna, una de las más sensibles es la de Daniel Cataño, que no podrá estar tras recibir una sanción de tres fechas sin poder actuar en la cancha. Sumado a la de Cataño, aparece la ausencia de un gran líder y referente como David Macalister Silva que también recibió una sanción y no podrá portar la cintilla de capitán en este encuentro. Además de las penalizaciones de los dos volantes, tampoco estarán ni Larry Vásquez, Omar Bertel. Vásquez tiene una lumbalgia, y Bertel una contusión en la rodilla derecha.



Para la alegría de Alberto Gamero, Fernando Uribe ya empezó a hacer ejercicios, pero todavía no puede entrar en convocatorias. Sin Daniel Ruiz ya, el otro Ruiz, Luis Carlos tampoco podrá estar por una lesión que lo ha aquejado en las últimas jornadas. Otra baja es la de Israel Alba que tiene molestias en la clavícula y no entró en la convocatoria.



Ante las grandes ausencias estelares de Millonarios y sin David Macalister Silva en el partido, Alberto Gamero tendrá a varias novedades y con la inclusión de Óscar Cortés de un destacado Sudamericano Sub-20 con la Selección Colombia. A Cortés se le suma, Juan David Torres que espera debutar después de no lograrlo por los episodios vergonzosos en Ibagué.



Además de Juan David Torres que lo referencian como una joya para el futuro, Nicolás Arévalo volvió a ser convocado después de estar en la plantilla que viajó a Pereira en la victoria embajadora por 2-3 en el debut azul. Luis Paredes también se perfila para sumar minutos en el ataque. Mucha sangre joven con Paredes, Kliver Moreno, Yúber Quiñones, Arévalo, Torres, Óscar Cortés, Édgar Guerra y Ricardo Rosales.