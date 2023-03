¿Dónde jugarán Santa Fe y Millonarios? Problemas con El Campín

La Liga BetPlay se ha jugado a medias, pues la disponibilidad de escenarios en algunas ciudades no ha estado siempre, ante los distintos eventos culturales y deportivos que se han realizado. El caso de Bogotá es particular, pues en el Sudamericano, no estuvo a disposición para Millonarios y Santa Fe.

Ahora, la Dimayor anunció esta mañana la programación para los duelos de las fechas 12, 13 y 14, mostrando otra complicación para ambos clubes capitalinos, no tendrán el máximo escenario deportivo a su disposición.



Para los azules, no hay programación acerca del partido contra Envigado, pactado para el fin de semana del 15 de abril, en la fecha 14. Pues durante el sábado, se estarán presentando el evento Monsters of Rock, donde aparecerán en escena Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Saxon.



El agravante es que no hay disponibilidad en el calendario para reprogramarlos, pues Millonarios tendrá participación en Copa Sudamericana, la cual se jugará entre semana, limitando el escenario de disponibilidad para la Liga.



El otro problema es para Santa Fe, que jugará contra Nacional. La Dimayor programó este partido para el 12 de abril, a las 8:00 p.m.



Y es que, al parecer, las condiciones fueron cambiadas por el IDRD, pues el estadio deberá estar disponible para el martes 11 de abril, para lo que será el montaje del espectáculo, según palabras de Fernando Jaramillo, presidente de la DImayor a El Tiempo.