Alcaldía de Bogotá no dejaría jugar a Millonarios y Santa Fe en Liga

Millonarios y Santa Fe definirán las llaves de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 jugando sus partidos de vuelta en condición de local. El embajador venció 1-2 a América de Cali, mientras el cardenal perdió 3-1 con Junior. Así, la posibilidad de clasificarse en El Campín era una opción viable para los clubes capitalinos.



Sin embargo, las cosas podrían complicarse para ambos equipos, pues la Alcaldía de Bogotá, en su decreto 157, que tiene nuevas medidas para contener el nuevo pico de la pandemia del coronavirus en la ciudad, impediría que esos partidos se jueguen capital.



Según el parágrafo 4, del artículo 2, “durante el periodo de restricción previsto en el presente decreto, no se podrá llevar a cabo la ciclovía y la celebración de actividades deportivas, tales como los torneos de fútbol profesional”.

Hay que recordar que la restricción, el próximo fin de semana, va desde las 00:00 horas del viernes 30 hasta las 4:00 a.m. del lunes 3 de mayo. Y se repetirá del 7 al 10, en los mismos horarios.



Esto compromete los dos partidos de los equipos capitalinos el próximo fin de semana: el del 1 de mayo, Millonarios vs. América, y el del 2 de mayo, Santa Fe vs. Junior. Hasta el momento, no hay pronunciamientos de los equipos, pero se espera que barajen la posibilidad de jugarlos en sedes alternas, como Tunja o Zipaquirá, que han sido usadas en confinamientos anteriores.