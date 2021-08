¿Influyen las barras? Declaraciones reveladoras en Millonarios

Las barras populares o conocidas, barras bravas, hacen parte intrínseca de lo que es un club a nivel profesional. En Colombia no es la excepción, su apoyo es indudable, así como su accionar desde el aspecto social, con eventos benéficos y demás. En el caso de Millonarios, es una de las más grandes del país, su afición se ha caracterizado por el apoyo incondicional.



Sin embargo, en el caso del albiazul, las cosas eran diferentes por el 2008. De acuerdo a información de Revista Semana. En una ocasión, las barras azules llegaron a manifestarse por los malos resultados del equipo. A raíz de eso, hubo un acuerdo entre el presidente, técnico y la barra.



“Nos pagaban diez tiquetes para acompañar al equipo, incluso en la Copa Sudamericana 2007 fuimos a Tacna, Santiago, Sao Paulo y Ciudad de México por cuenta del equipo” fueron las declaraciones de un integrante de Comandos Azules al medio.



Además, de la influencia para la contratación de jugadores “A mí me preguntaron ¿qué te parece Óscar Córdoba de arquero? Fue el único jugador que yo recuerde que contrataron después de habérmelo consultado”.



En el caso del exportero de la Selección Colombia, hubo represalias, desde lo verbal, por parte de la afición, explicaron los motivos “Nos pasaban todas las semanas un sobre con el dinero que recogían con todos los jugadores. Esa plata era para los viajes. Nos decían qué jugadores no habían hecho la vaca, y a esos jugadores los insultábamos en los partidos” Afirman que uno de los que no contribuía era el portero Óscar Córdoba.