No solo Millonarios y Santa Fe: dura queja por gramilla en El Campín

Millonarios y América de Cali ofrecieron un partidazo que terminó 4-3 y que dejó llenos de admiración a los hinchas de lado y lado. Pero no todo fue admiración y felicidad.

El estado de la cancha de El Campín sigue generando molestias, ya no solo de los equipos bogotanos que lo utilizan sin también de los que vienen de afuera y lo padecen.



“Tengo entendido que Millonarios si ha hecho sus peticiones y quejas, pero repito esto no está de parte de Millonarios y de Santa Fe, ya es parte del ente gubernamental que entienda que la cancha es para el fútbol, para jugar”, dijo Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, sobre la gestión del IDRD.



Ahora que vuelve la Copa Sudamericana, él también espera una mejor condición para jugar: “Ojalá porque se vienen muchos partidos y estamos jugando partidos internacionales donde nos estamos mostrando a casi medio mundo, es bueno que tomen consciencia y tengamos un Campín como siempre lo hemos tenido, con una grama muy buena para el bienestar de los artistas que son los jugadores".



Pero los jugadores y e cuerpo técnico del América de Cali no dejaron pasar el tema y fueron muy críticos:

“El tema de la cancha obviamente afectó para los dos, pero, en mi opinión, un estadio donde están jugando torneo internacional no puede estar así en el estado en el que está hoy, pero es lo que toca, hay que amoldarse a eso, de todas maneras, se ve que es feo, no da un juego lindo que por ahí los dos equipos tenemos", lamentó Facundo Suárez.



Al preguntarle a Carlos Darwin Quintero no dudó: "Fea, malísima", dijo sobre la gramilla.



Para Alexandre Guimaraes la sorpresa fue total: "Es la primera vez que vengo al Campín y lo veo tan dañado. Los dos equipos intentaron hacer un juego acorde a pesar de esta situación", apuntó.