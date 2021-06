¡Tolima tu papá! Amarga derrota de Millonarios corona a los de Ibagué

Amargo fue el Día del padre para Millonarios, que se ilusionó pero acabó con una profunda tristeza en un domingo lluvioso: aunque rozó el título 16, el Tolima le remontó y le arruinó la fiesta.



Entre Plata y Caicedo les hicieron un gran daño, en un partido en general pobre del azul y uno brillante, luchado y sacrificado del ibaguereño, que con justicia logró el tercer título de su historia. La vuelta acabó 1-2 (1-1 la ida) y la fiesta se fue para Ibagué.



Fue un día gris para Millonarios y para su leal hinchada. Había nerviosismo en la zaga azul en el inicio, en las dos aproximaciones de Estupiñán y Caicedo antes de los 6 minutos y de nuevo Nieto, como en Ibagué, veía caminos hacia Plata y el propio Caicedo, pero el fuera de lugar los condenaba.



Millonarios no hacía pie, pero como dice el dicho 'al que le van a dar, le guardan': el primer remate, que parecía un centro de Ruiz, se le coló a Montero y a sus 2 metros de estatura y de 'picabarra' se le metió al arco. ¡GOLAZO!



Amenazaba con el descuento Tolima en un gran cabezazo de capitán a lo 30 minutos, pero ya el dueño de casa se veía cómodo, descansando en su ventaja, aplomado pero punzante cada vez que aceleraba hacia el área rival.

En el arranque reclamaba Tolima un posible penalti que el VAR le negaba y a los 57 Vargas firmaba su segunda atajada gana-títulos: ¡espectacular reacción al disparo de Caicedo a pocos metros de su arco!



Pero no podía resolverlo todo el portero, sus compañeros daban muchas ventajas en la marca y en la salida y así Plata encontraba el centro preciso al segundo palo para un Caicedo que no perdonó: gol, con suspenso de VAR, para igualar de nuevo la cuenta a los



Y no entendían nada los azules y se salvaban de milagro del segundo en la salida en falso de Vargas y el desconcierto era total cuando la perspectiva de los penaltis empezaba a ganar terreno.



Hasta que otra vez los sospechosos de siempre se juntaron para hacer un daño: Plata encontró otro cambio de frente, calcado del primer gol pues fue en el mismo sector y al mismo destino, y ante la pifia de Vargas y la imprecisión de Paz y Murillo volvió a celebrar



Montero se reivindicaba de su fallo en l arranque atajando el cabezazo de Uribe al cobro de Mojica y a los 81 tenía Guerra su primera incursión, de nuevo para probar al portero, quien cedió un tiro de esquina. Y Salazar apostaba a la media distancia para otro lucimiento del arquero del Tolima. Una mano agónica parecía ser la salvación de Millonarios pero no, el VAR tampoco ayudó.



Ya no hubo tiempo, se fue Silva, de muy gris partido, Uribe ya no fue una amenaza por la eficiente marca escalonada que sufrió y el título número 16 se le escurrió en las manos al joven equipo de Gamero, que se quedó con las ganas de gritar campeón. Fue una intensa final, bien jugada, valiente y que premió al mejor equipo de la cancha. Para el azul, otra vez será.