David M. Silva se echó el equipo al hombro: puso el 1-1 ante Santa Fe

Santa Fe enmudeció El Campín en el primer tiempo, luego del gol de penalti de Andrey Estupiñán, quien a los 25 minutos puso el 0-1 en El Campín. Andrés Llinás se equivocó, cometió una falta en el área sobre Carlos Sánchez. Millonarios se fue al descanso con el marcador en contra.



En el complemento la historia fue otra. Millonarios salió con la firme intención de ganar y a través de David Macalister Silva, a los 58', convirtió el 1-1. Unos minutos después el equipo de Alberto Gamero pudo haber ampliado el marcador con un penalti, pero José Silva le atajó el cobro a Luis Carlos Ruiz.

Transcurría el minuto 21 del primer tiempo cuando Santa Fe construyó una buena jugada ofensiva. Acción de pelota quiera que terminó en un centro de Carlos Sánchez, desde la derecha, pero increíblemente terminaron cabeceando al tiempo Wilson Morelo y Andrey Estupiñán. Los atacantes no se hablaron y dilapidaron una buena oportunidad. La pelota se fue desviada.



Sin embargo, Sánchez terminó en el suelo y alegraba una falta. El árbitro Carlos Betancur fue advertido por el VAR y tras la revisión, se percató de una falta de Andrés Llinás sobre el volante cardenal. El defensor de Millonarios llegó a destiempo, tratando de impedir el centro, y terminó barriéndolo en el área. El juez del compromiso no tuvo dudas para señalar el punto penalti.



El encargado de adelantar a Santa Fe fue Andrey Estupiñán, el inspirado atacante que sacó un zapatazo al palo izquierdo, engañando por completo al arquero Álvaro Montero, que eligió el otro palo. El equipo de Alfredo Arias no desperdició la oportunidad y se fue al descanso con la ventaja en El Campín.



Vea cómo fue la falta de Andrés Llinás sobre Carlos Sánchez y el gol de penalti de Andrey Estupiñán:

Así fue el gol de David Macalister Silva, que nació en una pelota quieta de Daniel Ruiz. El capitán aprovechó el tiro libre que cayó en el área y sorprendió a la zaga cardenal, y definió tras el rebote que dejó el arquero José Silva. Millonarios se metió en el partido con el 1-1.