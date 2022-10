Ricardo Henao aterrizó a Gamero y criticó a Arias: 'exagerado'

El pasado miércoles Santa Fe le propinó un duro golpe a Millonarios, tras remontarle un 0-2 en diez minutos. Los goles de Jefferson Rivas, Neyder Moreno y Wilson Morelo sentenciaron la victoria cardenal en el clásico bogotano 308.



"Baldado de agua fría" para el equipo de Alberto Gamero, que llegó a sacar una gran ventaja a sus perseguidores, pero que tras no conseguir buenos resultados en sus últimas salida, empezó a dar ventajas.



A propósito de la remontada, el periodista Ricardo Henao Calderón habló de la reacción de ambos entrenadores tras el clásico. Alfredo Arias celebró con la tribuna de manera muy eufórica, mientras que a Gamero se le vio devastado en la rueda de prensa post-partido.

"Vi a Gamero flagelándose", mencionó Henao en el programa Conexión de Win Sports, refiriéndose a los lamentos del técnico albiazul ante la derrota. "Pero no, Millonarios sigue siendo un gran equipo y sostengo que es el mejor equipo del campeonato, así hubiera perdido el clásico y el primer partido de la final de la Copa".



El periodista también criticó al entrenador uruguayo de Santa Fe, a quien apuntó por la celebración. "También me pareció demasiado exagerado el técnico de Santa Fe, cuando salió a dar una vuelta olímpica cuando ganó un clásico. Entiendo la alegría y todo, pero no es momento de dar una vuelta olímpica porque todavía falta mucho".



Cabe recordar que en una reciente entrevista en ESPN F360, Arias aclaró la razón para celebrar con la tribuna en ese momento. También aseguró que no lo volverá a hacer. "Fui a saludar a los jugadores, dos o tres estaban con la tribuna. Sin querer estaban saltando y llegamos. Parecía la reina del carnaval saludando. No vuelve a ocurrir", dijo.