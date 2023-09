Millonarios y Santa Fe se ven las caras en crucial clásico capitalino

Millonarios y Santa Fe se miden este domingo 9 de septiembre a las 8:20 p.m. en la edición 333 del clásico capitalino, un duelo que será clave para el futuro de los dos equipos en el resto del semestre de la Liga Betplay II-2023.



El cuadro Embajador buscará de local tres puntos importantes para subir puestos en la tabla de posiciones ya que actualmente se ubican en el puesto 11 con 12 unidades.



La baja más importante de Millonarios será la del arquero Álvaro Montero que actualmente se encuentra con la Selección Colombia en la Eliminatoria.

Los albiazules vienen de caer con Águilas Doradas en condición de visitante, una derrota que dejó muchas dudas en el equipo de Alberto Gamero y que se quieren disipar con un triunfo ante Santa Fe.



Por otro lado, Santa Fe llega al clásico ubicado en el quinto puesto de la tabla con 15 puntos y viene de empatar entre semana con Deportivo Cali, duelo que terminó 2-2.



En el equipo de Hubert Bodhert habrá tres bajas sensibles como lo son la de Hugo Rodallega, Harold Rivera y Yilmar Velásquez, que ya venían lesionados hace un tiempo. No obstante, el técnico tendrá el resto de plantel disponible.



Millonarios llega al clásico con una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota ante su rival de patio. La última caída del albiazul ante el cardenal fue el 6 de octubre de 2022.



Por su parte, el último clásico entre azules y rojos terminó con triunfo de los de Gamero por la mínima. El tanto fue de Leonardo Castro de penalti.



Vale señalar que Millonarios lidera el historial del clásico capitalino con 127 victorias sobre las 90 de Santa Fe y han igualado en 115 ocasiones.



Ficha del partido



Millonarios vs. Santa Fe



Estadio El Campín



Hora: 8:20 p.m.



TV: Win Sports +



Alineaciones probables



Millonarios: A. Montero; S. Navarro, A. Llinás, J. Arias, O. Bertel; D. Cataño, D. Giraldo, L. Vásquez; D. Silva, L. Castro, D. Ruiz.



Santa Fe: A. Silva; F. Viáfara, J. Aja, I. Scarpeta, J. Garavito; I. Rojas, J. Torres; K. Londoño, C. Marrugo, E. Valencia; Y. Moreno.