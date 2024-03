Millonarios busca un milagro ante Santa Fe en el clásico capitalino

Llegó Semana Santa y el fútbol colombiano entró en una etapa definitiva para ir conociendo los equipos finalistas a la Liga BetPlay 2024-I, pero para estos choques cruciales hay realidades muy distintas, como el caso de Millonarios y Santa Fe, quienes llegan al clásico capitalino con diferentes rendimientos.

En cuanto a novedades, el técnico Alberto Gamero no tocaría mucho el equipo con respecto al que viene jugando, pues tiene en la mira el debut de Libertadores ante Flamengo y no quiere arriesgar a los que vienen de recuperarse.



Por el lado de Santa Fe, Pablo Peirano trabajó bien con el arquero Andrés Mosquera Marmolejo, pero no le alcanzaría para estar en el clásico debido a su reciente recuperación, mientras que tampoco estarán Juan Pablo Zuluaga y Frank Castañeda, de resto, parece tener en buen estado a los demás jugadores de la plantilla.



Alineación probable Millonarios:

Diego Novoa; Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Jorge Arias, Jhoan Hernández; Juan Pereira, Stiven Vega, Emerson Rodríguez, David Macalister Silva, Daniel Cataño y Santiago Giordana.



Alineación probable Santa Fe:

Juan Espitia; Francisco Chaverra, Julián Millán, Facundo Agüero, Marcelo Ortiz, Jhon Meléndez; Yílmar Velásquez, Johan Torres, Daniel Torres, Agustín Rodríguez y Hugo Rodallega.



Millonarios vs Santa Fe

Día: miércoles 27 de marzo

Hora: 8:20 p.m.

TV: Win Sports+

Árbitro: Luis Matorel