Millonarios vs Santa Fe, duelo crucial en el inicio de la Liga BetPlay

Apenas es la cuarta fecha de la Liga BetPlay y ya hay un partido crucial: Millonarios vs Santa Fe. El clásico capitalino, que no tendrá público por culpa de algunos desadaptados, será clave para el futuro de ambos equipos. Por un lado, Millonarios buscará aumentar su invicto en el segundo semestre y así mismo consolidarse como el gran líder de la competencia; mientras que en Santa Fe, una nueva derrota podría ocasionar la salida de Harold Rivera, luego de tres derrotas consecutivas en lo que va de la Liga.

El equipo embajador, que será local, llega a este encuentro bogotano tras derrotar a Once Caldas en la tercera jornada. El regreso de Mackalister Silva, Fernanado Uribe y Stiven Vega a la convocatoria -ausentes en el partido de Copa Colombia-, deja entrever que el conjunto de Alberto Gamero no se guardará nada ante un rival que la viene pasando mal, pero que, seguramente, saldrá con todo su arsenal para quedarse con la victoria.



"Vamos a enfrentar a un Santa Fe que hace buenos partidos, a pesar de no tener puntos. Ese es el que tenemos en la cabeza. Debemos saber manejar los ritmos del partido, es un clásico y pensamos que el desespero puede ser de ellos. Nosotros debemos tratar de tener el partido controlado y salir a buscarlo. También queremos sumar para estar bien en la tabla y la reclasificación. Uribe, Silva y Vega son tres jugadores que entraron en la concentración, entrenaron y están a disposición", dijo Alberto Gamero en rueda de prensa.



Con la confirmación del fichaje de Daniel Giraldo, ex jugador de Santa Fe, a Millonarios, el equipo azul se aferra a la base que lo llevó a disputar la final de la temporada anterior frente al Deportes Tolima. Ahora, en el segundo semestre, espera hacer lo mismo, pese a tener una gran baja como lo es Cristian Arango.



En la otra orilla está Santa Fe que no la pasa bien. Los dirigidos por Rivera vienen de caer ante Atlético Nacional en un partido que se debió suspender tras los enfrentamientos de las 'barras bravas' en el estadio; sin embargo, al juego continuó y el cardenal se llevó una nueva decepción en Liga. Tres partidos, tres derrotas.



Así, en medio de la crisis económica y de resultados, el cuadro rojo saldrá a El Campín con un solo objetivo: ganar. Con la baja conformada de Dairon Mosquera y la duda con Jhon Arias por problemas físicos, Santa Fe buscará sus primero tres puntos en la Liga.



"Esta semana tratamos de recuperar a nuestros jugadores, hay jugadores resentidos, Dairon Mosquera no estará para el juego. Los clásicos son partidos diferentes, son a parte, lo hablamos. Esperamos salir victoriosos", dijo Rivera previo al encuentro.



Así las cosas, se espera que el clásico capitalino cumpla con las expectativas y brinde un buen espectáculo en la cuarta jornada de la Liga BetPlay. Tanto Millonarios como Santa Fe necesitan de los tres puntos, por lo que el trabajo táctico será fundamental para quedarse con la victoria.



Millonarios vs Santa Fe



Día: sábado 7 de agosto.

Hora: 8:00 p.m., de Colombia.

​T.V: Win Sports +