Millonarios defiende invicto ante Santa Fe en clásico 307: ¡partidazo!

Millonarios y Santa Fe se verán las caras este sábado, en una nueva versión del clásico capitalino. Se trata del duelo 307, que atrae todas las miradas en la jornada sabatina, que promete goles y emociones, y que tendrá El Campín presencia de ambas hinchadas. Se espera un marco impresionante sin duda alguna.



En la actualidad, ambos equipos se instalan en las primeras posiciones de la Liga Betplay II-2022. Sin embargo, Millos llega con mejores números. Marcha invicto y es líder con 21 puntos, después de seis victorias y tres empates; encaja tres triunfos al hilo. Además, descresta con su buen fútbol y ni hablar del buen momento de varios de sus jugadores.



Por otro lado, el equipo albirrojo está tercero por detrás de Unión Magdalena. Su principal objetivo este sábado será imponerse en el clásico, el que siempre se juega aparte, y de paso busca "dañarle el caminado" a su rival de patio. Santa Fe llega con 15 unidades (4 victorias, 3 empates y 2 derrotas). En El Campín no ha perdido este semestre. Ya venció a Cortuluá, Tolima y Patriotas, y empató con América.



Las novedades en Millonarios y Santa Fe



Alfredo Arias, entrenador de Santa Fe, busca la fórmula para frenar en seco a Millonarios. Para el uruguayo su equipo tiene que "tratar de jugar mejor que el rival" e imponer en la cancha "más deseo de ganar, que miedo de perder. Estamos adquiriendo identidad de Santa Fe", dijo.



Además de su experimentada columna vertebral, con el portero Leandro Castellanos, el mediocentro Carlos Sánchez y el delantero Wilson Morelo, el entrenador uruguayo tendrá a disposición al ya recuperado extremo Wilfrido de la Rosa. También está a la espera de poder contar con su compatriota José Aja, quien está saliendo de una lesión. El que sí está descartado es el centrocampista Harold Rivera, por lo que se espera que en su lugar aparezca el juvenil Johan Torres.



Millonarios, entre tanto, viene motivado porque está mostrando su mejor fútbol del año y contará para este partido con todas sus figuras, entre las que sobresalen Daniel Ruiz, el experimentado Macalister Silva y el goleador Luis Carlos Ruiz.



El equipo azul convocó a 20 jugadores para el clásico, listado en el que reaparecen Andrés Llinás y Juan Carlos Pereira, quienes estuvieron ausentes ante Cortuluá por precaución. De estar en óptimas condiciones serían de la partida inicialista, de no ser así, Gamero apostaría por José Cuenú y Juan Camilo García, quienes estuvieron en el 1-4 en Tuluá.



Millonarios vs Santa Fe

Día: Sábado, 3 de septiembre

Hora: 8:15 pm

Estadio: El Campín

Árbitro: Wilmar Roldán



Posibles alineaciones

Millonarios: Álvaro Montero; Israel Alba, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Ómar Bertel; Larry Vázquez, Juan Carlos Pereira (Juan C. García); Andrés Gómez, David M. Silva, Daniel Ruíz; Luis Carlos Ruíz. DT: Alberto Gamero.



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Moreno, José Aja, Geisson Perea, Dairon Mosquera; Carlos Sánchez, Jonathan Barboza (Johan Torres); Matías Mier, Neyder Moreno, Andrey Estupiñán; Wilson Morelo. DT: Alfredo Arias.