Millonarios, a despejar dudas vs Pereira: por clasificación y liderato

Millonarios no la está pasando bien en la Liga Betplay II-2022, después de haber cabalgado varias jornadas como líder en solitario. El equipo de Alberto Gamero aflojó en sus últimas cinco salidas y no conoce victoria desde la fecha 13, cuando superó de visita al Junior. Desde ese entonces ha sumado apenas 2 puntos de 15 posibles; se le ha visto menguado y genera preocupación.



Este miércoles en El Campín, el equipo bogotano tendrá la posibilidad de cuadrar caja y recuperar terreno perdido. Eso le incluye, por supuesto, el liderato que le arrebató Deportivo Pasto jornadas atrás. El albiazul podría asegurarse en los Cuadrangulares Semifinales y despejar tantas dudas, pero para ello necesita derrotar a Deportivo Pereira, en compromiso pendiente de la fecha 16.

Millonarios además sale a defender un importante invicto en condición de local, pues no pierde en casa desde el 29 de enero por la jornada 3 de Liga I, cuando Nacional lo derrotó con goles de Yeison Guzmán y Hayen Palacios.



Desde aquel entonces han pasado 23 partidos, 20 de ellos por Liga (13 victorias y 7 empates). En casa la fortaleza azul es evidente y frente al matecaña espera elevar esa estadística favorable. La última victoria que firmó en El Campín fue en el 2-0 a Santa Fe, por la fecha 10. El punto más reciente lo consiguió el fin de semana en el 0-0 con Patriotas, partido que resultó con polémicas arbitrales, y que lo llevó a aplazar su clasificación.



En esta oportunidad, Gamero no contará con Yuber Quiñones, a quien el técnico Néstor Lorenzo citó en Barranquilla para el microciclo de Selección Colombia. La buena noticia es que Larry Vásquez se recuperó de la lesión que lo marginó de duelos claves desde el 20 de septiembre y es novedad en la convocatoria de 20 jugadores que entregó el club este martes.



En cuanto al once titular, Larry haría pareja con Juan Carlos Pereira en lugar de Dewar Victoria, en el mediocampo defensivo. Este es el único movimiento que se espera en relación al equipo que Gamero utilizó frente a Patriotas. De ganar, Millonarios llegará a 32 puntos, clasificará y destronará a Pasto de la punta, aún con tres juegos por delante, incluyendo el pendiente contra Independiente Medellín.



¿Cómo han sido los últimos duelos entre Millonarios y Pereira? Desde la Liga 2009-I, los azules no pierden en casa contra el matecaña. Aquel partido terminó 2-3. El resultado más reciente en El Campín se firmó en la Liga 2021-I, con victoria de Millonarios por 3-2. Ese día marcaron Fredy Guarín, Fernando Uribe y 'Chicho' Arango, mientras que por la visita anotó Cristian Florez y Andrés Llinás, de autogol.



El dato que no caerá muy bien en toldas albiazules es que los dos últimos enfrentamientos han terminado en triunfo del Pereira. En Liga 2021-II ganaron con gol de Brayan León y en 2022-I con tanto de Santiago Montoya, haciendo valer la 'Ley del Ex'. Ambos partidos se disputaron en el Hernán Ramírez Villegas.



Millonarios vs Pereira

Día: Miércoles, 19 de octubre

Hora: 6:00 pm

Estadio: El Campín

Árbitro: Jorge Tabares

TV: Win Sports +



Alineación probable en Millonarios

Álvaro Montero; Israel Alba, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Ómar Bertel; Juan Carlos Pereira, Larry Vásquez; Carlos Gómez, David Macalister Silva, Daniel Ruiz; Luis Carlos Ruiz.