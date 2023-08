Millonarios buscará salir del mal momento ante Once Caldas

Millonarios recibe este lunes 21 de agosto a las 7:00 p.m. a Once Caldas en el estadio El Campín en lo que será un duelo clave para los Embajadores para no perder pisada con los ocho mejores de la Liga Betplay.



Los bogotanos llegan a este partido con un balance para nada positivo ya que en las primeras cinco fechas obtuvieron un triunfo y dos empates y cayeron en dos ocasiones.



De hecho, los dirigidos por Alberto Gamero vieron su segunda derrota en el semestre el fin de semana pasado cuando perdieron 2-0 con Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería.

No obstante, el vigente campeón del fútbol colombiano viene entre semana de empatar con Bucaramanga y clasificó a los cuartos de final de Copa Betplay.



En cuanto a bajas, Millos no contará con la presencia de Stiven Vega que se fracturó una de sus extremidades superiores ante los leopardos y se perderá varios juegos.



Por otro lado, Once Caldas llega a este juego con gran impulso ya que la semana pasada ganaron el clásico cafetero ante Pereira y son octavos en la tabla con siete puntos.



De igual manera, el Blanco Blanco tiene a Dayro Moreno enrachado ya que el delantero anotó 8 goles en sus últimos 11 partidos por lo que ante Millonarios podría hacer daño.



El último juego entre bogotanos y manizaleños fue el pasado 26 de febrero en el estadio Palogrande que terminó con resultado favorable para el Once que ganó con tanto de Dayro.



Ficha del partido



Millonarios vs. Once Caldas



Hora: 7:00 p.m.



Estadio El Campín



TV: Win Sports +



Alineaciones probables



Millonarios: A. Montero; S. Navarro, A. Llinás, J. Arias, S. Asprilla; D. Giraldo, L. Vásquez; B. Castro, D. Cataño, L. Bustamente; L. Castro.



Once Caldas: E. Chaux; J. Cuesta, F. Torijano, A. Correa, J. Cardona; A. Montaño, L. Pérez; A. García, B. Arce, D. Lemos; D. Moreno.