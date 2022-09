Millos no se conforma y va por más: con variantes reta a Once Caldas

La seguidilla de partidos le pasó cuenta de cobro de Millonarios, de cara a la fecha 11 de Liga Betplay II-2022. Es por ello que el técnico Alberto Gamero, después de firmar una épica clasificación a la final de Copa, decidió darle descanso a varias de sus figuras.



El elenco albiazul piensa en una completa recuperación, que les permita encarar con toda la nómina a disposición esa segunda etapa de la liga y la final de Copa ante un rival (Junior o Unión Magdalena) que se conocerá la semana que viene. Serán semanas de intenso trabajo y no quieren arriesgar. Es por ello que figuras como David Macalister Silva, Daniel Ruiz, Andrés Gómez y Luis Carlos Ruiz, no estarán en el Palogrande.



Este sábado cuando realizó la práctica previa al viaje a Manizales, el entrenador definió la nómina titular y las alternativas que tendrá ante Once Caldas. Si bien Millonarios es líder absoluto y por ahora inalcanzable, no se conforma y quiere seguir sumando a su invicto. América, otro que llegó a la fecha 11 sin perder, padeció ante DIM, así que los azules son los únicos que no conocen derrota en el presente campeonato.



En el Palogrande, Millos saldrá con una nómina mixta, en la que tendrá al menos cinco jugadores que estuvieron frente Santa Fe, en la jornada de clásicos. Gamero intentará darle peso a su nómina con piezas claves en cada línea, pero también, aprovechará el momento para darle rodaje a jugadores que no han tenido muchas posibilidades, como el caso del central Óscar Vanegas, quien sería titular junto a Andrés Llinás.



Aunque Larry Vásquez está incluido en el grupo de convocados, todavía no se conoce si hará parte del once titular, o si por el contrario, el técnico preferirá reservarlo. De no aparecer junto a Juan Carlos Pereira desde el arranque, Juan Camilo García sería el llamado a ocupar su lugar. La zona ofensiva si lucirá totalmente renovada con la presencia de Daniel Cataño, como el hombre de las ideas, y un tridente conformado por Richard Celis, Yúber Quiñones y Diego Herazo, quienes se encargarán de llevar peligro al arco de Éder Chaux.



En los últimos cinco juegos por Liga, Millonarios encajó cuatro victorias (0-2 con Unión, 4-2 con Cali, 2-0 con Jaguares, 1-4 con Cortuluá y 2-0 con Santa Fe) y un empate (0-0 con Águilas). En lo que respecta al 'Blanco Blanco' viene de ganar ante Junior 1-2, perder con Pasto 2-0 y empatar por 1-1 con Patriotas, América y Pereira.



La única baja confirmada en el equipo de Diego Corredor será el atacante Edward López, quien salió expulsado ante el matecaña en la jornada anterior.



Once Caldas vs Millonarios

Día: Domingo, 11 de septiembre

Hora: 2:00 pm

Estadio: Palogrande

Árbitro: Diego Escalante

TV: Win Sports +



Posibles alineaciones

Once Caldas: Éder Chaux; Jorge Cardona, Fainer Torijano, Brayan Córdoba, Alejandro Artunduaga; Leonardo Pico, Guillermo Celis; Marlon Piedrahita, Juan David Rodríguez, Dannovi Quiñonez; Ayron del Valle.



Millonarios: Álvaro Montero; Israel Alba, Óscar Vanegas, Andrés Llinás, Ómar Bertel; Juan Camilo García (Larry Vásquez), Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño; Richard Celis, Yúber Quiñones, Diego Herazo.

Alternativas: Juan Moreno, Elvis Perlaza, Alex Moreno, Óscar Cortés, Jader Valencia.