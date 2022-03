Daniel Ruiz comandó al azul, buena labor del Caldas: análisis

Buen partido en el estadio El Campín, fútbol propositivo, con ideas claras en el campo. Además, tanto Gamero y Corredor se caracterizan por darle un toque especial a sus oncenos, con la pelota como prioridad.



El tiempo de trabajo se evidenció en cancha, siendo Millonarios dominador en la tenencia de la esférica. Once Caldas tuvo que cerrarse, priorizando el doble bloque para evitar una sorpresa de Millonarios en ataque.



Puntos para destacar, del actual líder del fútbol colombiano.



Daniel Ruiz movió los hilos del partido: para hablar del volante bogotano, hay que empezar por el gol. La opción del penalti fue toda suya, aprovechando sus condiciones técnicas, para desequilibrar en dos pasos, creando la falta en el área.



Es habitual ver a los tres volantes de Millonarios moviéndose entre los dos costados en la mitad, sin tener uno un lugar fijado. Desde el planteamiento, se daría a Ruiz por un extremo, pero el bogotano siempre llegó a ubicarse en la mitad por izquierda, dando la posibilidad para que Perlaza pasara, además, de asociarse con Sosa en el carril central.



El primer tiempo fue más de buscar romper la rocosa contención del Once Caldas. En el segundo, tuvo más libertad y espacios para jugar por derecha, por izquierda, siempre apuntándole a la pared y al juego ofensivo.



Completó un total de 80% de los pases realizados. Además, obligó al Once Caldas a fijar casi siempre un hombre para él, encontraba con facilidad la manera de ganar la posición.



Importancia de Llinás en la salida y generación: no sólo su seguridad en el fondo, como siempre, complementándose a la perfección con Juan Pablo Vargas, ya habituales con el corte de juego, recuperación de la pelota y su buen pie.



Adicional a eso, siempre se mostró como alternativa y empezó a ser, en el primer tiempo, el gestor de la salida de ataque. Aprovechó el apoyo de Vega, enclavado como libero y tercer central, en la cancha.



El planteamiento del Once Caldas, casi obligado, ante la intención de Millonarios de imponer su estilo, le impuso la labor defensiva a la visita, con un doble bloque de cuatro. Ante esto, el posicionamiento del defensor bogotano fue casi sobre la mitad de la cancha, combinándose por derecha con Perlaza y Ruiz, que apareció en ese sector, en varias ocasiones.



El mapa de calor lo deja en evidencia, todo el carril derecho fue suyo, incluso, tirado a la banda. Dos barridas ganadas, con un 75% de los duelos ganados en el suelo. Sacó un 88% de precisión en los pases realizados y completó cinco pases largos, de los nueve intentados.



Jader y la movilidad: Millonarios se siente cómodo con un centrodelantero que salga, que busque y se combine con sus compañeros. El primer tiempo de Diego Herazo no fue lo esperado, pues sus características son de un jugador para estar en el área y ganar por su biotipo.



El cambio fue cantado, Valencia al entrar, le permitió sumar otro hombre retrasado, no solo para hacer superioridad, sino para abrir la cancha, arrastrar la marca de los defensores rivales y que los volantes/extremos, se sumaran al ataque.



Sin embargo, el remate que tuvo, de cara al arco de Gerardo Ortiz, la envió por encima del travesaño.



Variantes tácticas y cambios obligados: la ausencia de Román, Macallister y Bertel se sintió. Son jugadores que le imprimen otro ritmo. Murillo ya lo había hecho como lateral, cumplió y aportó hasta la segunda zona del juego. Para el segundo tiempo, Gamero se vio obligado a sacar a Llinás, por agotamiento y a Murillo, por molestias. Perlaza pasó a ser lateral izquierdo, llegando por el otro sector Rosales, además, de darle ingreso a Cuenú, quienes respondieron en el tramo final del compromiso.