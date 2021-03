Primer dolor de cabeza embajador: bajas en el clásico contra Nacional

El próximo domingo se disputará el partido más atractivo de la jornada 13 del fútbol colombiano. Millonarios, con tres victorias al hilo, recibe en El Campín a Nacional, que viene con aire en la camiseta tras golear a Guaraní en Copa Libertadores.

​

Ante la importancia del duelo para los embajadores, actualmente cuartos en Liga con 22 puntos, el entrenador Alberto Gamero habló en conferencia de prensa sobre las novedades del equipo para el clásico colombiano.

“Estamos esperando la recuperación de jugadores, lo más seguro es que no llegarán hasta el compromiso”, detalló el samario sin entrar en detalles respecto a nombres puntuales.



Vale la pena recordar que la enfermería embajadora tiene a Ricardo Márquez, Fredy Guarín, David Mackaister Silva y Emerson Rivaldo Rodríguez (estos dos últimos los más recientes).



Justamente sobre Rivaldo, gran joya de la cantera del equipo, Gamero dijo que “es el más cercano” a poder estar frente a los verdolagas. Eso sí, se tomarán estos dos días para tomar la decisión respecto a su convocatoria. A Mackalister no le alcanzaría en principio.



En cuanto a la posición de arquero, los últimos partidos Christian Vargas fue titular en lugar de Juan Moreno, debido a inconvenientes de salud. Al respecto el DT expresó que “se está mirando la posibilidad” de poner a uno u otro.



“Vargas ha hecho un muy buen trabajo también, Juan viene de un virus, viene entrenando. Me deja tranquilo Vargas, me ha dejado tranquilo cuando ha estado Moreno. Yo creo que el que decidamos el día domingo, vamos a estar tranquilos”, cerró.



Así las cosas, Millonarios saldría con un once similar al que venció a Patriotas en Tunja.