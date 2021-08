En búsqueda de la tranquilidad: Millonarios recibirá al Medellín

El partido contra Alianza Petrolera, en las toldas de Millonarios, dejó más dudas que aciertos. Preocupa en los aficionados el nivel de algunos de sus jugadores, además, de la poca generación y contundencia que tiene el frente de ataque por estos días. Una nueva oportunidad, para continuar con el buen andar en Liga BetPlay, tendrán los de Gamero, cuando reciban al Medellín, este sábado, a partir de las 8:10 p.m. en el estadio El Campín.

El buen andar en el campeonato, en las cinco primeras jornadas del campeonato colombiano, reflejan la idea de Gamero, pero, la derrota anta Santa Fe y el empate en Cali, dejan dudas respecto al trámite en pasajes del juego al resultado, teniendo en cuenta que en Palmaseca estuvieron dos veces por delante en el marcador. En la reclasificación, Millonarios continúa como líder, con 51 unidades, buscará seguir sumando para asegurar, por esa vía, un cupo a torneos internacionales.



En el plantel de Alberto Gamero, no habrá mayor novedad, a excepción de la baja por parte de Omar Bertel, quien se lesionó en el encuentro de Copa contra Alianza Petrolera. Además, de la ya conocida por parte de Elvis Perlaza, quien fue expulsado en el encuentro contra Deportivo Cali. El elegido para reemplazarlos será Felipe Banguero, quien no tiene minutos en Liga desde la derrota contra Jaguares, del 2 de marzo.



Desde marzo del 2019, Millonarios y Medellín no se enfrentaban en el estadio El Campín, con el parón de la pandemia de por medio. Fue triunfo 3 a 2 para los dirigidos, en ese momento, por Jorge Luis Pinto.



En el historial por Liga, ambas escuadras se han cruzado en 219 oportunidades, con 88 partidos ganados para Millonarios, 65 para el DIM y 66 igualados. La victoria más reciente de los de Hernán Dario Gómez es del clausura del 2018, cuando un tanto de Germán Cano, les dio los tres puntos.



Posible alineación: Juan Moreno; Felipe Román, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Felipe Banguero; Stiven Vega, Daniel Giraldo, Edgar Guerra, David Silva, Daniel Ruiz; Fernando Uribe



Millonarios vs Medellín

Estadio El Campín

Hora: 8:10 p.m.

T.V: Win Sports +