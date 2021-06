Críticas por todo lado: Imer Machado estará en Millonarios vs Junior

Fatan un par de días para el partido de vuelta entre Millonarios vs Junior y ya se generó una gran polémica, por lo menos en redes sociales. A los hinchas de ambos equipos no les gustó la terna arbitral que escogió Dimayor.

⚽️La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán los partidos de VUELTA correspondientes a las Semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2021.⚽️



👉https://t.co/Eh7o5RAXRH pic.twitter.com/EBUi3NRHq9 — DIMAYOR (@Dimayor) June 11, 2021

El ente rector del fútbol local anunció ese viernes a los jueces que impartirán justicia en El Campín, durante el partido de vuelta de semifinales. Recordemos que la llave por ahora es barranquillera con un global de 3-2.



El árbitro central será Jorge Tabárez y estará junto a los líneas David Fuentes y Jose Piedrahira. El cuarto juez será Juan Vaca. Hasta ahí, poco para reclamar o reprochar.



La problemática, según los hinchas, viene en el VAR. Fernando Acuña lo dirigirá, mientras que su asistente será Ricardo García. Aquí es donde ingresa Imer Machado, el exárbitro será Observador VAR, rol que designa directamente la Federación.



Recordemos que desde su retiro en 2016, Machado estuvo trabajando y asesorando justamente a la FCF. La designación que le dieron es la misma que ha tenido en uno que otro partido del pasado, pero no deja de llamar la atención su llamado para el duelo más “complicado”, desde el punto de vista arbitraje, de las semifinales.



En redes sociales no cayó muy bien la noticia y las críticas no tardaron en llegar:

Ya Mill8s va ganando 1-0 con esa designación... pic.twitter.com/tQr194ysSH — Juan Carlos De Alba (@juan_dealba) June 11, 2021

3 puntos para nacional y junior a la final les toco llamar a imer — jd (@javi7_25) June 11, 2021

Con este señor la vaina la veo patas arriba. pic.twitter.com/kFY8AlFqVt — @franzjose (@znarf777) June 11, 2021

Imer Machado en el var 😭😭😭😭 — La Changualover ))OO/M(( (@NennyAHN) June 11, 2021

Ímer Machado, un confeso hincha de Millonarios, será el observador VAR del partido del domingo contra Junior. Que Dios nos coja confesados. Hay muchas historias nefastas de este señor en contra del equipo tiburón. — Manuel Ortega (@ManuelOrtega3) June 11, 2021