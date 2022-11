Millonarios se ilusiona con liderar su grupo: reta de nuevo al Junior

En el cuadrangular A no hay partido malo pero el de este miércoles entre Junior y Millonarios tiene un toque especial. No solo por la "espinita" que tiene guardada el rojiblanco tras perder la final de Copa Betplay hace una semana, sino también por el inicio de ambos en la fase semifinales.



Los azules sumaron un punto en el clásico que jugaron como locales, pero quedaron con el sinsabor de haber podido aspirar a más. Junior por su parte necesita recuperar confianza, más cuando ha tenido una semana para el olvido. Cayó en la final de Copa y perdió en un insólito partido contra el Pereira, en el que dos de sus referentes fueron expulsados. #



El partido en el estadio Metropolitano, que se jugará a partir de las 8:20 pm, tiene todos los condimentos. La necesidad de ganar es para ambos, independientemente de lo que suceda entre Santa Fe-Pereira, que protagonizarán en El Campín otro partidazo en el Grupo A. Aunque esta apenas será la segunda fecha de cuadrangulares, no hay tiempo de pestañar.



Millonarios contará con el costarricense Juan Pablo Vargas, quien el jueves se sumará a su selección para tomar rumbo al Mundial de Qatar. Gamero podría echar mano de la misma nómina que utilizó frente a Santa Fe, y que consiguió un punto con gol de Macalister Silva. La otra posibilidad sería la de utilizar a Juan Carlos Pereira junto a Larry, en el puesto que ocupó Macalister en el clásico. Esto le permitiría al capitán jugar más adelantando con Carlos Gómez y Daniel Ruiz, sacrificando a Daniel Cataño.



¿Cómo le ha ido al albiazul en sus últimos partidos en Barranquilla? La última visita de Millonarios al Junior terminó en una agónica victoria (0-1) con tanto de Jader Valencia, quien ingresó a los 84 minutos y diez más tarde se reportó tras la asistencia de Diego Herazo. Antes de eso, el dominio del tiburón había sido absoluto, pues los bogotanos no ganaban en esa plaza desde 2014-I. Apenas habían conseguido tres empates de 12 compromisos, incluyendo semifinales en 2021-I y playoff en 2022-I.



Junior vs Millonarios

Fecha 2 - Cuadrangulares Grupo A

Fecha: Miércoles, 9 de noviembre

Hora: 8:20 pm

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Árbitro: Éder Vergara (Córdoba)

TV: Win +



Alineación probable

Álvaro Montero; Isral Alba, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Ómar Bertel; Larry Vásquez, David Macalister Silva; Andrés Gomez, Daniel Cataño, Daniel Ruíz; Luis Carlos Ruíz.