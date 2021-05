Millonarios vs. Junior: la revancha perfecta para Alberto Gamero

Final en Armenia. Santa Fe y Junior empataron 0-0 y el equipo de Barranquilla se clasificó a la semifinal de la Liga BetPlay I-2021. Al otro lado del televisor, Alberto Gamero se frotó las manos, pues el entrenador de Millonarios ya piensa en el próximo rival, contra el que está a 180 minutos de llegar a una ansiada final con el equipo que ama y con el que ya fue campeón como futbolista.



Para el samario es un sueño poder disputar la estrella 16 en la historia del equipo bogotano. Además, mejor rival no pudo cruzarse en semifinales para hacerlo más épico, y de paso, para saldar una vieja deuda de su carrera como entrenador.



¿Revancha? Sí, aunque seguramente el ‘Sonero’ no quiera expresarlo así. Alberto Gamero dirigió a Junior en 2017, en su primera experiencia en un equipo de peso histórico en el fútbol colombiano. Ya había dirigido al Boyacá Chicó, Rionegro Águilas y Deportes Tolima, pero llegar a Barranquilla era un paso muy grande para consolidarse como uno de los mejores entrenadores colombianos del momento.



Con toda la ilusión, Gamero asumió el reto, pero no tardaría en llegar la primera decepción: el tiburón quedó eliminado en fase 3 de Copa Libertadores a manos del argentino Atlético Tucumán; las críticas llovieron en Barranquilla, pues culparon al entrenador por su falta de experiencia en este tipo de torneos, a pesar de que en 2009 ya había competido con Boyacá Chicó.



Lo peor que pudo pasar es que llegaron los chismes y rumores de una mala relación entre jugadores y cuerpo técnico. Incluso, se dijo que Sebastián Viera, arquero y referente del club, le declaró la guerra a Gamero.



“Este man aquí dura de dos semanas a un mes como mucho, papá, vas pa’ fuera. Julito (Comesaña) viene y todo cambia”, habría dicho el uruguayo en supuestos audios que revelaron medios en la capital del Atlántico; además de un supuesto enfrentamiento verbal con Michael Rangel, atacante del Junior en ese momento.



Con malas relaciones o no, lo deportivo no dio. Alberto Gamero fue destituido el 26 de marzo de 2017, con solo 9 partidos de Liga disputados, penúltimo con seis puntos, producto de un triunfo y tres empates.



#OFICIAL ALBERTO GAMERO SALE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE JUNIOR https://t.co/m0HLQ5hlUS pic.twitter.com/ZtkgqihKiK — Club Junior FC (@JuniorClubSA) March 26, 2017

Y como si fuera poca la tristeza por la intempestiva salida del Junior, esa experiencia empezó a armar debate sobre su trabajo: ¿Es Gamero un técnico para equipos chicos?, fue la pregunta que se formuló en espacios deportivos, redes sociales y toda aquella tertulia vinculada al fútbol.



Ahora, Gamero no solo quiere dejar claro que está para cosas grandes en Millonarios. También quiere saldar esa deuda, sacarse esa espinita y dejar en complicada situación al Junior, que no es el mismo de otras campañas, a pesar de la nómina que posee.