Millonarios vs. Huila: duelo clave por un cupo entre los ocho

Millonarios y Atlético Huila se miden este jueves en un duelo crucial para ambos equipos por la fecha 13 de la Liga Betplay II-2023.



El cuadro Embajador busca entrar a los ocho mejores mientras que los opitas se quieren mantener dentro de la zona de clasificación a toda costa y sumar más puntos para evitar el descenso.



Millonarios llega a este juego tras un empate ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot durante esta misma semana, un juego que poco le sirvió a los capitalinos ya que se encuentran fuera de los clasificados hasta el momento.

Por otro lado, Huila viene de igualar con Águilas Doradas en casa, duelo en el que anotaron Wilfrido de la Rosa y Wilson Morelo.



Ante Huila, el conjunto albiazul ha permanecido invicto en los últimos cuatro juegos que han disputado mientras que el visitante busca su primer triunfo ante los bogotanos desde el 2018.



El último juego entre ambos equipos se dio el pasado 12 de abril de 2023 con empate 1-1. Óscar Cortés anotó para los azules mientras que para Huila marcó Gustavo Britos.



Ficha del partido



Millonarios vs. Huila

Estadio El Campín

Hora: 8:20 p.m.

TV: Win Sports +



Alineaciones probables



Millonarios: A. Montero; S. Navarro, O. Vanegas, J. Vargas, J. Arias; D. Silva, D. Giraldo; D. Ruiz, D. Cataño, J. Pereira; L. Castro.



Atlético Huila: J. Figueroa; J. Lerma, A. Ariza, L. Escorcia, B. Medina; S. Hernández, C. Robles, M. Pereira; F. Gil, W. De la Rosa, C. Tobar.