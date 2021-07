Un duelo con toque azul: el historial de Millonarios contra ingleses

Millonarios tendrá un nuevo duelo a nivel internacional, esta vez, contra un club europeo. Everton será el rival de los bogotanos, en la Florida Cup, partido que despierta interés por el nuevo choque de un cuadro sudamericano, con uno del viejo continente. La historia de los embajadores es basta, por lo que en el historial hay varias coincidencias con clubes de Inglaterra. No será el primer duelo entre los embajadores y toffees.



En total, son tres partidos disputados contra clubes británicos. El primero de ellos fue contra el Charlton, club que se encuentra actualmente en la Football League, segunda división de Inglaterra. Fue triunfo para Millonarios 2 a 1, en julio de 1954, en ese mismo certamen, la Temporada Internacional de Bogotá, Everton se cruzó con Millonarios, los colombianos ganaron por la mínima diferencia.



Pasaron 33 años para que los azules enfrentaran a un club de la Premier League, en la Copa Marlboro de 1987, jugada en Nueva York, ganaron por un tanto contra Tottenham. Sin embargo, no termina ahí la conexión de los azules con Inglaterra. En 1970, Inglaterra jugó un partido de preparación contra la Selección Colombia en Bogotá, de cara al mundial de México. Una de las figuras era Bobby Moore, quien fue acusado de robo en la joyería del Hotel Tequendama.



Alfonso Senior intercedió con la Policía para que el inglés fuera retenido en su vivienda. Hay imágenes del legendario jugador con las prendas de Millonarios, buscando entrenarse y no perder forma de cara a la Copa del Mundo. Finalmente, su fianza fue pagada, luego, se conoció que no tuvo nada que ver con el incidente.



Con información del libro Las 1001 anécdotas de Millonarios.