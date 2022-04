Millos buscará recuperar el liderato: duras bajas y Alexis en frente

Millonarios vuelve a su casa en la Liga BetPlay 2022-I. Tras la dolorosa caída en Cali frente al América, los embajadores buscarán recomponer el camino, recuperar la punta del torneo y sellar su clasificación a los cuadrangulares finales frente a La Equidad.



El duelo a disputarse en El Campín se llevará a cabo desde las 8 de la noche.

Los albiazules tendrán varias novedades de cara al duelo de este viernes. Los principales cambios llegan en zona defensiva, pues tres de los cuatro laterales que tiene el equipo no están disponibles.



Andrés Felipe Román y Elvis Perlaza sufrieron problemas físicos en el Pascual que les impiden estar frente a Equidad, mientras que Omar Bertel está en la recta final de su recuperación. En dicho sentido, José Cuenú y el canterano Ricardo Rosales entraron en convocatoria.



Con lo anterior sobre la mesa, se espera que Alberto Gamero arme su línea de fondo con Llinás y Vargas en la zaga central, Rosales por derecha y Murillo Segura por izquierda. Formación que no se ha probado hasta el momento.



En la delantera destacan los regresos de Diego Herazo y Yuber Quiñones, quienes no viajaron la semana pasada a la capital vallecaucana.

El último encuentro entre ambos equipos se dio en octubre del 2021, aquel día el cuadro asegurador se impuso en condición de visitante por la mínima diferencia (anotación de David Camacho). Así mismo en el tiempo extra se fueron expulsados Edgar Guerra y Francisco Chaverra.



Millos no derrota a Equidad desde agosto del 2019, cuando Jorge Luis Pinto era el entrenador del equipo. En esta oportunidad, el costarricense José Guillermo Ortíz brilló con un triplete para el 3-2 final.



De los últimos diez cruces entre sí, los albiazules ganaron cuatro, los aseguradores tres y hubo otros tres empates. Bastante parejos.





Alineación probable



Millonarios: Álvaro Montero; Andrés Murillo, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Ricardo Rosales; Larry Vásquez, Stiven Vega, Daniel Ruíz, Mackalister Silva, Richard Celis; Jader Valencia.

Entrenador: Alberto Gamero.



Estadio: El Campín.

Hora: 8 p.m.