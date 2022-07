Millonarios hizo lo justo, sigue debiendo en definición: análisis

Millonarios dejó a un lado una mala racha sin ganar en casa, no lo hacía desde la primera fecha de los cuadrangulares del semestre pasado. El inicio de juego de los azules no fue el mejor, mostrando las falencias que traen los dirigidos por Gamero desde hace varios duelos.



Al final, lo importante es conseguir el triunfo, donde sumar es el fin, independiente del método usado para esto. La mínima diferencia la sostuvieron, aunque, del rival, no se puede decir que llegó para buscar atacar. Con lo poco que tuvo, pudo hacer bastante daño.

Puntos para destacar y que Gamero, seguramente necesitará corregir, de cara a lo que será el resto de la Liga BetPlay, donde los azules ya suman ocho unidades en cuatro jornadas disputadas.



Juego de bandas: en este sector nació el gol de Millonarios. El más relevante fue Andrés Gómez, siempre punzante por ese sector, tratando de ganar en la acción individual y en velocidad. Supo aprovechar sus condiciones para poner en jaque al sector defensivo de los antioqueños.



La acción del gol fue clara, decisiva e importante para él y el equipo. Ganó toda la banda, enganche y gran habilitación para David Silva.



Papel de Luis Carlos Ruiz: el delantero azul no solo es importante por meter ese peligro necesario en el frente de ataque, sino para ser un jugador activo en el circuito de juego de Millonarios.



Tres remates, de los cuales, uno terminó estrellándose en el travesaño, fueron la cuota ofensiva del samario, que encaja a la perfección en el estilo de Alberto a Gamero.



Sus condiciones le permiten mostrarse, llegar a zonas alejadas del área, para poder descargar el balón y darle circulación. Incluso, en sus inicios fue extremo, por lo que tiende a ocupar estos sectores de la cancha, cuando es necesario y el partido lo indica.



Sociedad Ruiz X2 y Silva en generación de juego: se entienden a la perfección, uno sale y los otros dos se abren para darle apertura a la cancha. Una acción en el travesaño de Luis Carlos es la muestra perfecta, saben jugar a un toque, logran encadenar una secuencia de pases que permite romper las líneas de los rivales.



Acciones de gol no concretadas: 13 remates al arco, de los cuales, cuatro llegaron al arco de Envigado. El último toque sigue siendo la deuda de los de Gamero, para poder cerrar los partidos y no sufrir algún tipo de preocupación. Pese a que los rivales no lograron generar una acción de riesgo, ya ha sucedido, donde a los embajadores les emparejan las acciones sobre el remate.



@seracoca_95