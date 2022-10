Millonarios, es hora de clasificar: visita a Tolima en fecha decisiva

Millonarios ya no tiene más excusas y tendrá la obligación de ganarle a un eliminado Deportes Tolima en Ibagué por la fecha 18 de Liga BetPlay 2022-2, después de aplazar por más de cinco partidos la clasificación a cuadrangulares finales.



Los dirigidos por Alberto Gamero esperan recuperar su memoria de juego y salir a buscar sin miedo tres puntos que lo dejen asegurado en los primeros lugares, despejando de una vez dudas sobre su rendimiento a finales de campeonato.



Sin embargo, para este partido, Millonarios no contará con jugadores importantes, pues tendrá como bajas a su capitán Macalister Silva, quien sufrió un choque en el partido contra Pereira y en zona defensiva no estará Israel Alba, quien tuvo una lesión muscular, por lo que Gamero deberá ingeniárselas para suplir sus ausencias.



Así las cosas, Alberto Gamero y Millonarios ya no tienen más tiempo de espera para clasificar, pues una derrota los dejaría en estado crítico para clasificar, dejando todo para la última fecha y esto lo sabe el embajador, quien después de liderar la tabla a lo largo del campeonato, se llenaron de dudas y perdieron varias opciones de sellar su tiquete a las finales.



Lo que preocupa a Millonarios es que acumula ya seis partidos sin conocer la victoria, sumando cuatro derrotas y dos empates, saldo nada favorable después de ser un equipo demoledor en las primeras fechas, por lo que ya el vaso se está rebosando y más salidas en falso sería ahogar una crisis previo al campeonato.



Lo cierto, es que todas las fallas de Millonarios las tuvo en sus últimos partidos de Liga y Gamero aún no ve respuestas claras del bache en el que entró su equipo, así que tendrá que mostrar definición y retornar a su buen juego colectivo para seguir ilusionados con un título que está siendo esquivo hace varias temporadas.



Igualmente, Millonarios tendrá que afrontar este partido con una pequeña racha negativa jugando contra Tolima en Ibagué, pues desde el año 2013 no le gana a los pijaos, acumulando seis derrotas y cuatro empates, saldo que deberá romper para poder clasificar. Es hora de dar la puntada final, el vaso no aguanta y hay varios candidatos que quieren su privilegiado lugar.



Tolima vs. Millonarios

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)

Transmisión TV: Win Sports +