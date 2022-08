Millonarios quiere seguir 'derechito': defiende liderato ante Cortuluá

Millonarios anda inspirado este semestre y frente a Cortuluá no quiere desentonar este domingo. En la Liga Betplay es líder absoluto y sostiene un importante invicto, pero además, en la Copa ya puso un pie en la final tras superar al DIM. Ha sido una buena semana para los albiazules, que quieren seguir mostrando que nada es casualidad.



El equipo de Alberto Gamero, líder sólido del campeonato, buscará en el estadio Doce de Octubre su sexta victoria por Liga. El momento que vive Cortuluá no es el mejor y se mantiene en el fondo de la tabla junto a Deportivo Cali. Los capitalinos tratar de aprovechar las distintas realidades para reafirmarse en la punta de la clasificación, justo una fecha antes a la jornada de clásicos.

Dentro de los 18 elegidos, Millonarios presenta unas cuantas novedades en relación a la plantilla que utilizó ante Jaguares en la jornada anterior. Andrés Llinás, Juan Carlos Pereira, Ricardo Rosales y Richard Celis no fueron tenidos en cuenta esta vez. El que reaparece es Larry Vásquez, quien viene de tener acción en Copa ante Medellín, además del central Óscar Vanegas, quien no estaba en los planes desde la fecha 5.



En el caso de Llinás y Pereira se conoció que presentan una sobrecarga muscular y Gamero decidió reservarlos para el clásico ante Santa Fe. Además, porque la próxima semana también buscará la clasificación a la final de Copa en casa.



¿Cómo le ha ido a Millonarios enfrentando a Cortuluá? La última vez que estuvieron cara a cara fue en la Liga I-2022, duelo que terminó con victoria embajadora por 1-0, con gol de Juan Carlos Pereira. En nueve enfrentamientos desde el campeonato de 2010, Millos ganó seis veces y Cortuluá tres. No hay registro de empates.



La victoria más reciente del equipo 'Corazón del Valle' se dio en El Campín en 2016-I, con doblete de Miguel Ángel Borja y asistencias de Mayer Candelo. Como visitante, la última caída de Millonarios frente a Cortuluá se dio en 2015-II con autogol de Rafael Robayo y anotación de Carlos Ibarguen.



Cortuluá vs Millonarios

Estadio: Doce de Octubre, Tuluá

Día: Domingo, 28 de agosto

Hora: 4:05 pm

TV: Win Sports +



Posibles alineaciones

​

Cortuluá: Ernesto Hernández; Jonathan Pérez, Harold Cummings, Stiven Valencia, Fabio Delgado (Kalazan Suárez); Luis Caicedo, Henry Rojas; Wilder Guisao, Alexis C. Manyoma, Johan Bocanegra; Feiver Mercado. DT: César Torres.



Millonarios: Álvaro Montero; Israel Alba, José Cuenú, Juan Pablo Vargas, Ómar Bertel; Larry Vásquez, Juan Camilo García; Daniel Ruiz, Macalister Silva, Andrés Gómez; Luis Carlos Ruiz. DT: Alberto Gamero.