Millonarios vs. Cali: a Teófilo Gutiérrez le confirmaron si juega o no

Millonarios y Deportivo Cali se enfrentan este sábado (8:15 p.m.) en el clásico de la fecha 6 de la Liga BetPlay II-2022. El embajador busca ganar para seguir como líder solitario; mientras que el azucarero necesita sumar para salir de la crisis deportiva.



Mayer Candelo no ha podido despegar con el equipo azucarero, que es último en la tabla de posiciones, y debe enfrentar a uno de los mejores equipos del campeonato colombiano. Y para eso necesita de sus mejores jugadores, que puedan luchar por un triunfo sorpresivo en El Campín.



La gran duda en Deportivo Cali es si Teófilo Gutiérrez será o no titular, pues su experiencia es necesaria, pero no anda en su mejor momento y el técnico Mayer Candelo quiere hacerlo importante para su equipo, siempre y cuando dé lo mejor de sí para el resto del plantel.



A pocas horas del partido, el técnico Candelo le confirmó a Teo su importancia en el partido contra Millonarios. Y en charla con la periodista Salomé Fajardo, confirmó si Gutiérrez juega o no.



“No está en los once titulares, pero sí entre los emergentes. Los once son otros”, dijo Mayer.