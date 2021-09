Millonarios no se ahorra nada: sale con la 'pesada' a recibir al Huila

Este sábado, a partir de las 8:10 pm, Millonarios recibirá en El Campín al necesitado Atlético Huila, en duelo válido por la fecha 10 de la Liga Betplay. Un compromiso de distintas realidad y con un alto grado de complejidad. Al menos así lo analizó Alberto Gamero en la previa.



La buena noticia para los embajadores es que disponen de lo mejor de su nómina, luego que tres de sus hombres más destacados lograran recuperarse en la semana, después de salir con molestias físicas en el partido anterior. Gamero repite la misma nómina que sacó los 3 puntos de Bucaramanga.

Y es que Millonarios está librando un codo a codo con Atlético Nacional y no precisamente en el grupo de los ocho. Se trata de la reclasificación en la que están igualados en puntos. Frente al Huila, un rival de menor peso y que llega con todo en contra, pues es el de la necesidad, los albiazules esperan conseguir 3 unidades más que los acerque a la clasificación.



El equipo opita prácticamente está estrenando técnico, ya que Alberto Rujana asumió hace tres jornadas; apenas han conseguido un triunfo en ocho juegos disputados. Es el más comprometido en el descenso y de no empezar a sumar de a 3, será muy difícil que mantenga la categoría. Millonarios sabe de esa necesidad, lo tiene estudiado y tiene claro que la tranquilidad será la clave de todo. Tendrán que estar atentos en defensa, pues le pueden hacer daño por bandas y con acciones de contragolpe.



Los de Gamero vienen de tener una gran semana después de vencer al Bucaramanga. Trabajaron como lo tenían presupuestado, y además, recuperaron a tres de sus fichas claves. Andrés Llinás, Macalister Silva y Daniel Ruiz habían salido con molestias en el partido del domingo. Todos están listos para competir.



"Este no va a ser un partido fácil como todo el mundo cree, este equipo se nos va agrupar bien y nos va a contragolpear. Vienen peleando descenso. Nosotros queremos los primeros lugares y debemos buscar el partido. Vamos a tratar que sea muy bien jugado, para salir a ganarlo", indicó el técnico samario en la previa.



Datos entre Millonarios y Atlético Huila



En los últimos diez partidos que han disputado estos equipos, es decir entre 2015 y 2019, Millonarios ha ganado en cinco oportunidad y Huila lo ha hecho en dos; los demás fueron empates.



El último encuentro que se dio en el estadio El Campín se dio por la fecha 5 del apertura 2019, día en el que la fiesta se tiñó de azul. Marcador 3-2 con anotaciones de César Carrillo (x2) y Juan David Pérez; Felipe Cardoza y Hernán Hechalar, descontaron. Atlético Huila no supera a Millonarios en El Campín desde la Liga 2011-I. En aquella ocasión venció con tantos de Jorge 'Brocha' Vidal y doblete de José 'Pepe' Moreno.



En Millonarios hay un lote de jugadores que han pasado por el elenco bambuquero: Christian Vargas, Elvis Perlaza y el goleador, Fernando Uribe. Pero Huila no se queda atrás, también tiene un "viejo conocido" del embajador. Se trata del delantero Yúber Asprilla.



Posible XI titular



Millonarios: Christian Vargas; Andrés Román, Andrés Llinás, Juan Vargas, Elvis Perlaza; Emerson Rodríguez, Daniel Giraldo, Stiven Vega, Daniel Ruiz, David M. Silva; Fernando Uribe.



Estadio: El Campín

Día: Sábado, 18 de septiembre

Hora: 8:10 pm

Árbitro: José Ortíz (sin VAR)

Transmisión: Win +