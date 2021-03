Prueba de fuego para Millonarios: recibe a Bucaramanga en El Campín

En el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios buscará ratificar su puesto entre los ocho clasificados, cuando este domingo se enfrente al Atlético Bucaramanga en el juego correspondiente a la fecha 15 de la Liga BetPlay.

El cuadro embajador, dirigido por Alberto Gamero, viene de empatar sin goles con Águilas Doradas, en un partido que dejó más dudas que virtudes, ya que la falta de una idea de juego fue muy notoria en el equipo de la capital del país. No obstante, para el estratega samario fue un punto valioso en condición de visitante, teniendo en cuenta que esta unidad le sirvió para mantenerse en el grupo de los clasificados: octavo lugar con 23 puntos.



"Es un punto que suma, venimos de perder un partido que no debimos perder. Hoy tuvimos circulación, tranquilidad, todo lo que nos faltó en el pasado partido. Indudable que se planificó para ganar, atacar, con dos extremos, un media punta, un '9'. Todo lo que plasmé en mi equipo era para ganar. Me gustaron las ganas del equipo, a veces perdemos partidos ingenuos. No quería que pasara eso", dijo el técnico en rueda de prensa.



Para el duelo contra los leopardos, Gamero recupera a uno de sus hombres más importantes: Fernando Uribe. El goleador embajador (6 tantos en Liga) salió lesionado en el duelo contra Nacional y fue una baja sensible contra Águilas Doradas, sin embargo, para sorpresa de muchos, el pereirano superó en tiempo récord su molestia muscular y es la gran novedad para este duelo clave del campeonato colombiano.



Asimismo, en la convocatoria azul se destaca la ausencia de dos líderes del equipo, Fredy Guarín y Mackalister Silva, así como la de Juan Carlos Pereira y Juan Pablo Vargas. Andrés Murillo, quien tuvo su debut con Millonarios la jornada pasada, entró en la lista de los 18 jugadores convocados.



Por otra parte, Atlético Bucaramanga, llega a Bogotá en busca de dar otro golpe en el campeonato. Los de Luis Fernando Suárez vienen de derrotar a Deportivo Cali en casa y con 19 unidades en la tabla, se metieron en la pelea por entrar en el grupo de los ocho. Los leopardos son décimos en la general, de ganar, quedarían a un punto de Millonarios. Rivales directos por la clasificación.

Alineaciones probables



Millonarios: Juan Moreno; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Andrés Murillo, Ómar Bertel; Stiven Vega, Kliver Moreno, Émerson Rodríguez, Daniel Ruíz, Cristian Arango y Fernando Uribe.



Millonarios vs Atlético Bucaramanga



Día: domingo 28 de marzo.

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: El Campín.

T.V.: Win Sports +.