Millonarios busca ganar y acariciar la final: reta de nuevo al América

Hace poco más de un mes, Millonarios derrotó en El Campín al América por la fecha 16 de Liga BetPlay I-2023. El equipo de Alberto Gamero se impuso 4-3, en un partidazo de ida y vuelta, en el que el espectáculo primó. La fiesta fue albiazul gracias a los goles de Jorge Arias, Leonardo Castro, Macalister Silva y el juvenil Óscar Cortés, hoy en Selección Colombia Sub-20.



El albiazul llega líder del Grupo B después de la victoria (0-1) que consiguió a mitad de semana en el Pascual Guerrero. El gol de Beckham David Castro los tiene soñando con una nueva final. Ya dieron un paso importante ganando de visita en una final adelantada, pero lo que pasará este sábado en El Campín será determinante en su cuadrangular.



Millonarios se ha mantenido en buen nivel durante el torneo y espera sacar provecho de la localía. De hecho, El Campín es todo un fortín para los de Gamero. No caen (por Liga BetPlay) desde enero de 2022, cuando perdió 0-2 contra Nacional. Su derrota más reciente fue en segunda ronda de Libertadores ante Fluminense, en febrero del mismo año.



El equipo albiazul que perderá en unos días a Juan Pablo Vargas, convocado en Costa Rica para la Copa de Oro que inicia el 16 de junio. Antes de perder a otra ficha clave, esperan dar otro paso firme hacia la final. Los 'Diablos Rojos' no se la pondrán fácil y jugarán con la necesidad en Bogotá, ya que una derrota los dejaría prácticamente lejos de carrera.



Últimas noticias en Millonarios



Respecto a las novedades en la nómina, Leonardo Castro no fue habilitado para el partido contra América. Ya se había advertido que por una lesión muscular, el delantero no había entrenado este viernes. Su presencia estaba sujeta a los resultados de una resonancia.



El técnico samario, en charla con ESPN, reveló que "Leo no estará" y mencionó que "es algo mínimo, pero vamos a ver si puede estar el martes". Por otro lado, lo que sí confirmó Gamero es la presencia de Daniel Cataño, quien se recuperó de su lesión y volvió a ser convocado, además sería titular.

Millonarios vs América

Fecha 4 - Cuadrangulares

Día: Sábado, 3 de junio

Hora: 8:30 pm

Estadio: El Campín

Árbitro: Wilmar Roldán

TV: Win Sports +



Posible alineación de Millonarios: Montero; Perlaza, Llinás, Vargas, Arias; Giraldo, Vásquez; Cataño, Silva, Beckham; Uribe.