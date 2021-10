El VAR arruinó la fiesta en Bogotá: Millos igualó con América

La primera parte inició con suma intensidad del cuadro visitante. Quiso opacar al rival cortando su salida y adelantando líneas. Arriesgada propuesta de Juan Carlos Osorio, quien necesitaba llevarse un buen resultado de Bogotá para mejorar su imagen ante los hinchas.



A pesar de lo anterior, la primera clara del compromiso fue para los dueños de casa. Al minuto 6, Daniel Ruíz sacó un zurdazo desde zona izquierda y exigió una magistral volada del golero Diego Novoa.



La ‘Mechita’ respondió cinco minutos después. Un remate lejano se desvió en la defensa capitalina y el balón cayó al borde del área chica en los pies de Cristian Arrieta. El lateral definió como pudo y Juan Moreno salvó con lo justo.



A partir de ese momento, el partido constó de aproximaciones de bando y bando, pero sin mayor peligro. Eso sí, América tenía mayor claridad a la hora de elaborar sus ataques. Millonarios apelaba a lo que pudiese idear Mackalister Silva.



Llegada la media hora de juego, la gran polémica. Emerson Rodríguez encaró de derecha hacia adentro, trastabilló y terminó dando una brillante asistencia para Fernando Uribe pro derecha. El goleador entró al área y al intentar rematar, Kevin Andrade lo derribó.



En principio el árbitro central dejó seguir, pero desde el VAR le pidieron esperar revisión. Más adelante le solicitaron revisar la jugada y tras cuatro extensos minutos se tomó la decisión de sancionar pena máxima. El mismo Uribe cobró, pero Novoa atajó.



Y al 42’, la más clara del visitante. ‘Juanito’ despejó terriblemente desde el fondo, Adri+an Ramos recuperó y el balón terminó en Jeison Lucumí, quien definió ante la salida del golero de la cantera azul. El juez de línea invalidó todo por fuera del lugar y desde el VAR, nuevamente tras varios minutos, confirmaron la determinación.



Para la segunda parte, Osorio movió su banco. Le dio ingreso a Mauricio Gómez y Rodrigo Ureña, retiró del terreno a Ortíz y Paz. Este último, amonestado.



Al 52’, estuvo muy cerca el cuadro de Alberto Gamero en abrir el marcador, Emerson nuevamente ganó en el 1 vs 1, se juntó con Uribe que de taco habilitó a Mackalister y el capitán definió con borde interno, pero su disparo se abrió.Oportunidad clarísima.



Por su parte, Osorio siguió dándole rotación a su defensa. Sacó a Segura y le dio paso al lateral Hector Quiñones. Con ello formó línea de 4: Arrieta por derecha, Quiñones por izquierda y Andrade junto a Elvis Mosquera en la mitad.



Millonarios se adueñó por completo del partido. No solo generó peligro por las bandas sino también aprovechó las desconcentraciones defensivas del rival. América, que venía realmente bien, con los cambios se fue apagando.



Osorio nuevamente movió el banco, esta vez para refrescar el perdido ataque. Lucumí dijo adiós e ingresó Joao Rodríguez. Gamero respondió en la zona medular: se fue Ruíz para darle paso a Harrison Mojica.



Las cosas se fueron emparejando. No hubo un claro dominador, la pelota rodó más que todo por la mitad del terreno y poco más. Millos proponía mucho más, mientras que América se valía de una que otra contra. Al 70’, un grosero error de ‘Juanito’ al cortar un centro por poco termina en anotación de Joao. Carlos Sierra ingresó en la visita por Angulo.



Y al 75 llegó la efímera alegría capitalina. Después de un cruce a Ureña, Emerson aprovechó la presión de Daniel Giraldo para desenfundar un derechazo que se desvió en Uribe y descolocó al guardameta Novoa.



El Campín estalló en júbilo, hasta que desde el VAR le pidieron al juez revisar la jugada por el choque al mediocampista chileno del América. Finalmente se anuló la acción de gol por infracción previa al gol y amonestó a Giraldo.Todo igual en El Campín.



Gamero de inmediato movió fichas. Con sus dos pivotes con amarilla, optó por sacar al ex-Santa Fe por Juan Carlos Pereira. Así mismo, salió Uribe e ingresó Ricardo Márquez, héroe en lam jornada pasada.



A cinco del final, nuevamente apareció el VAR. Ureña y Mosquera, compañeros escarlatas, se carearon en plena área y tuvieron que ser separados por sus compañeros. El árbitro revisó, se lavó las manos y los amonestó a ambos.



Lo anterior fue un bálsamo para el América que aprovechó la desconcentración azul para acercarse a puerta: remate de Ramos que salvó Moreno y derechazo de media distancia de Sierra que se fue por encima del travesaño.



En tiempo añadido (90+2’), La visita sacó un tiro libre en corto y salió un centro llovido que Andrade desperdició en total soledad. Su cabezazo salió sin mayor peligro al pórtico embajador. Lo pudo ganar el rojo vallecaucano sobre el final.



Finalmente fue empate a cero en El Campín. Millonarios se mantiene segundo con 26 unidades y América, parcialmente octavo, con 18.