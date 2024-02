América analiza claves para no sufrir contra Millos: plan en defensa

Un clásico. Eso es un duelo Millonarios vs América de Cali, no importa si ocurre en el inicio del campeonato, en una final, en un amistoso. Perder no es una opción.

Azules y rojos comparten una amarga presencia contra Deportes Tolima, que venció a los primeros en la pasada jornada por 2-0 y que había dado de cuenta de los escarlatas antes en Ibagué (2-1), una caída que dejó en evidencia el plan de rotación del técnico César Farías.



Ahora la lección se aprendió de lado y lado y, en lo que al América concierne, se usará lo mejor de la nómina disponible, contando la baja de Adrián Ramos, el líder del ataque que no estará por lesión. Otros hombres, como Cardona, los hermanos Barrios, Sarmiento y demás tendrán que asumir la responsabilidad.



Pero vale decir que, jugando en Bogotá y contra un equipo que tiene tanto rodaje, resulta evidente que lo primero en la lista de prioridades debe ser el arco en cero.



En eso se enfoca el arquero Joel Graterol, uno de los jugadores con más experiencia del plantel, quien fue transparente sobre lo que deben ajustar los suyos: "Debemos ser más eficaces, generamos bastante pero hay que aprender a meter la primera pelota para no sufrir y no se nos extiendan los minutos sin marcar, eso genera ansiedad. Lo vamos a mejorar, tenemos jugadores con calidad", dijo.



"Estamos preparados y pensando en el rival. Millonarios es un rival complicado, con gran plantel y grandes jugadores. Sin embargo, estamos para grandes cosas", añadió.



En esa misma línea, otro veterano, que sabe jugar este tipo de partidos, es Daniel Bocanegra, quien tiene claro que la estrategia parte de atrás hacia adelante: "partimos del orden defensivo, mantener el arco en cero que debe ser nuestro fuerte", dijo.



Ojo Gamero y azules a lo que será el libreto rojo en Bogotá: "salir de vez en cuando y meter mucho pase filtrado para que nuestros volantes se giren y queden de cara a los volantes de ellos, el profe pide esa contra presión y ahí nos vamos adaptando con más semanas de trabajo con él para hacer lo que quiere".



"Millonarios es un rival complicado, con un gran proceso con el profe Gamero, tiene buenos jugadores pero si estamos al 100 por ciento podemos sacar el partido adelante”, concluyó.