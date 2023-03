Millonarios se desconcentró, Águilas ganó la partida táctica en Bogotá

Millonarios y Águilas Doradas brindaron un buen espectáculo para el aficionado al fútbol, pues ambos oncenos mostraron cosas interesantes. Son dos clubes que acuden mucho a la posesión del balón y buscando los espacios, a partir de esto, para hacerle daño al rival.



El inicio del juego de los locales fue frenético, pues rápidamente encontró la ventaja en el marcador, en una acción destacada por el sector izquierdo. Asimismo, los laterales y extremos fueron importantes para que aumentaran la ventaja.



Una cuestión de suerte y de paso, un movimiento táctico. Alex Castro presentó molestias y entró Salazar, ese movimiento desembocó en un cambio no solo de actitud, sino desde lo táctico, pues no solo ocupó una zona en la banda, para atacar, sino también ganó con un hombre más en la mitad de la cancha.



De hecho, el número 20 anotó el tanto del empate. Los antioqueños volcaron el ataque en el sector izquierdo, ante la inexperiencia de Asprilla. Las incursiones de Puerta, cortando por dentro, les permitió a jugadores como Pineda y Caballero, incursionar por ese sector.



Águilas lo planteó mano a mano, también haciendo uso de la posesión del balón, quitándosela a Millonarios y transitándola por todo el campo. Riesgo o no, pero González también adelantó bastante a sus defensores, que, en ocasiones, trataron de aprovechar una de las debilidades de Millonarios, la pelota cruzada a espalda de los defensores.



Además, llevó a Millonarios al punto de estirar su esquema, luciendo desbalanceado en ocasiones, con hombres como Vásquez y Giraldo, que se caracterizan por su buena salida, complicándolos en esta zona. La definición volvió a ser el factor determinante para los locales, que generaron las chances, pero ese último toque les cuesta, más cuando el rival se encuentra alargado en la mitad, donde no aprovechó ese espacio.