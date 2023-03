Millonarios deja el trago amargo en Libertadores: recibe a Águilas

Millonarios dejó atrás la página de la Copa Libertadores, luego de su eliminación en la tercera fase contra Atlético Mineiro. Momento para afrontar, con lo mejor del plantel, el reto en Liga BetPlay, en la novena fecha contra Águilas Doradas.



En el ámbito de Liga, los embajadores apenas llevan cinco partidos disputados, en contraste con los clubes de la parte superior, que llevan entre siete y los nueve completos. Momento para enfocarse no solo contra los antioqueños, pues se vienen dos duelos fundamentales, para empezar a sumar de a tres, acortando distancias y aspirar por la parte alta del campeonato.



El reto de Libertadores pasó su factura, pese a no conseguir el objetivo, quedándose con el premio de consolación de la Sudamericana. Los embajadores no podrán contar con Andrés Llinás, Omar Bertel y Leonardo Castro. El último, salió con molestias en el entrenamiento previo al partido del domingo, con un esguince grado dos en su tobillo.



Además, Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas partirán luego del compromiso a las giras de la fecha FIFA, para disputar los duelos con Colombia y Costa Rica, respectivamente. Óscar Cortés ya se encuentra con la Selección Sub 20. En la nómina de convocados, se destaca la presencia de nombres como Samuel Asprilla, quien lucharía un lugar por la lateral izquierda con Jorge Arias.



El partido más reciente, entre ambas escuadras, en El Campín, fue triunfo para Millonarios 2 a 0, el 16 de febrero del 2022, con anotaciones de Daniel Ruiz y Jader Valencia. Los antioqueños no le ganan a los embajadores, en Bogotá, desde el 2013, cuando los derrotaron 1 a 2, con anotaciones de Fabio Rodríguez y Luis Quiñones.



El historial entre Millonarios y Águilas Doradas es de 23 partidos, con seis victorias para cada uno y 11 empates.

Alineación probable: Montero; Perlaza, Vanegas, Vargas, Arias/Asprilla; Vásquez, Giraldo; Silva, Cataño, Valencia; Uribe.